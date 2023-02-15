Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні в нас був такий день, який можна назвати підготовчим.

Підготовчий щодо міжнародних заходів, які відбудуться завтра-післязавтра. У ці дні. Позиція України, як і завжди, має бути почутою. Тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала.

Підготовчим був цей день і щодо більш тривалої перспективи. Оборонні питання, економічні питання – і те, і інше з прицілом на весну цього року.

Ми маємо зробити весну такою, щоб справді відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави й нашої стратегічної ініціативи у війні.

Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо.

Ворог уже зараз втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, «морпіха».

І наше завдання – зробити так, щоб усе менше знаходилося там і бажання утримувати в окупації українські території.

Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня.

Провів сьогодні економічну нараду – також щодо підготовки до весни. Багато питань. Всі стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для наших людей і галузей.

Аграрний сектор – дуже гостре питання гуманітарного розмінування землі. На рівні Кабінету Міністрів утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності – очищення ґрунтів від мін і снарядів, що не розірвалися.

Уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів – це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій.

Готуються кроки й у напрямі створення та підготовки робочих місць. Кожне робоче місце зараз у нашій країні – це допомога нашій стійкості. І це шлях для повернення наших людей в Україну. Відповідні деталі будуть представлені на урядовому рівні.

Звичайно, дуже змістовна розмова сьогодні відбулась і щодо євроінтеграційного напрямку. Ми робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства у ЄС.

Зокрема, говорили про це під час візиту Премʼєр-міністра Швеції.

Саме Швеція зараз головує у Євросоюзі, і в нас є й необхідне лідерство, і необхідна воля для того, щоб уже цього року мати переговори щодо членства. Україна в цьому відчуває підтримку партнерів, і я дякую за це.

Говорили також сьогодні дуже детально з паном Премʼєр-міністром Швеції про подальшу оборонну допомогу, про зброю для нас, для України. Наші захисники й захисниці дуже очікують на шведські «Арчери» – одну з найсильніших артилерійських систем. І «Арчери» точно допоможуть нашим воїнам.

Говорив сьогодні з Президентом Азербайджану. Подякував йому за щире бажання миру для України, за гуманітарну підтримку нашої держави й за мудрий погляд на захист міжнародного права. Домовилися співпрацювати в глобальних інституціях.

І, як це вже стало традицією щовечора... Хочу подякувати нашим воїнам. Кожному й кожній, хто своєю стійкістю та хоробрістю на передовій дає нам змогу підготувати наші наступні оборонні кроки.

54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, 10-та окрема штурмова бригада «Едельвейс» – дякую вам, хлопці, за ефективну оборону Донеччини!

25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, 81-ша окрема аеромобільна бригада і 95-та десанто-штурмова бригада – дякую вам, хлопці, за оборону Луганщини!

Кожен день вашої оборони зараз дає нам змогу підготувати майбутнє звільнення наших міст і громад.

Не можна залишати жодного шансу всім окупантам. І ми не залишимо.

Я дякую всім, хто допомагає нашій державі!

Слава кожному й кожній, хто в бою!

Слава Україні!