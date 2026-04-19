Буде повна перевірка роботи патрульних, вони повинні були діяти в тих обставинах – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Щойно була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка по розслідуванню всіх обставин нападу в Києві на людей та бездіяльності тих двох патрульних, які були на місці злочину, але не зупинили вбивцю, а самі втекли. Вже є кримінальне провадження щодо цього факту, і буде повна перевірка роботи патрульних – вони повинні були діяти в тих обставинах. ДБР займається цією справою. Розслідування щодо нападу й перевірку всіх фактів щодо вбивці, його стану, отримання ним зброї ведуть разом Служба безпеки України та Національна поліція України. Міністр зробить кадрові висновки по всій вертикалі. Треба переглянути й протоколи реагування на такі ситуації, а також добору та навчання патрульних.

Зараз у лікарнях перебувають вісім людей, які були поранені. Одна людина – у вкрай важкому стані. Надається вся необхідна допомога.

Сьогодні говорив із Президентом Фінляндії – Алекс висловив свої співчуття. Ми проходимо через війну і щодня, на жаль, людські втрати від російських ударів, на позиціях. Особливо болісно – втрачати людей ось так, у звичайному місті, просто на вулиці. Вічна пам’ять усім загиблим.

Наступного тижня готуємо важливі новини щодо нашої безпекової співпраці з партнерами. Не забуваємо, що ППО для України, підтримка для нашої армії, забезпечення нашої оборони – це незмінний пріоритет. Буде більше наших безпекових домовленостей – Рустем Умєров працює з відповідними країнами. Вже є домовленість про безпекову співпрацю з Індією – фіналізуємо, щоб були документи. Рустем щойно мені доповів деталі. Готуємось і до нової роботи з європейськими партнерами, щоб розблокувати пакет підтримки для України, який уже був ухвалений, але досі не почав надходити. Важливо розблокувати. Окреме питання – це санкції проти Росії за цю війну та які повинні штовхати Росію до реальної дипломатії. На жаль, є чергове рішення Америки на послаблення нафтових санкцій. Жодної реальної користі від цього для дипломатії не буде, і кожен долар від нафти тільки налаштовує Росію воювати далі. Але навіть цими грошима вони все одно не вирішать проблем. Наші далекобійні санкції продовжують працювати – я вдячний усім нашим воїнам за влучність. Тільки за цей березень російські нафтові втрати від нашої далекобійності оцінюються щонайменше у 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Це один місяць. Зараз, у квітні, продовжуємо. Хочу за це особливо відзначити 1-й окремий центр СБС Збройних Сил України, 98-й розвідувальний центр ССО, 19-ту ракетну бригаду, 360-ту окрему берегову ракетну бригаду й наші спеціальні сили: Службу безпеки України, розвідки – та кожного й кожну, хто старається, щоб можливості Росії зменшувались і щоб нашої безпеки – безпеки України – було більше. Говорили з Головнокомандувачем Олександром Сирським – будемо продовжувати наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну.

Дякую всім, хто дбає про Україну та хто дбає про українців. Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!