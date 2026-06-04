Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили підготовку до зустрічей та перемовин щодо зброї для оборони та щодо дипломатії для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Лідери обговорили підготовку до перемовин та зустрічей, присвячених зброї для української оборони та спільній із Європою дипломатії, щоб наблизити завершення війни.

«Європі точно потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також подякував Кіру Стармеру за нещодавній пакет санкцій, які обмежать російські криптовалютні схеми.

«Абсолютно необхідно, щоб усі форми тиску на агресора посилювалися. Вдячний Британії за підтримку!» – додав Глава держави.