Буде зроблено все, щоб посилити наші позиції та нашу здатність завдавати окупанту відчутних втрат – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Кілька речей за цей день.

Перше – нарада з міністром оборони. Про нові оборонні пакети для України – те, що ми готуємо з партнерами. Важливо, щоб наші воїни отримували саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких боїв і тиску російської армії. Зокрема, і з міністром, і з військовим командуванням ми детально розбираємо ситуацію на складних напрямках, передусім це Покровський напрямок на Донеччині. Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак. Двічі сьогодні були доповіді Головкома Сирського. Має бути зроблене й буде зроблене все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат.

Друге за сьогодні. Я хочу особливо відзначити наших воїнів, які завдають ударів по російських базах і логістиці на окупованій території. Окупант повинен відчувати, що це – українська земля. І кожна знищена російська авіабаза, кожен знищений російський військовий літак – на землі чи в повітрі – це порятунок українських життів. Хлопці, наші воїни, я дякую вам за влучність!

Третє – я підписав кілька указів про відзначення державними нагородами наших захисників і захисниць. Зі Збройних Сил України, з Національної гвардії України, Державної прикордонної служби. І хочу зараз відзначити ще підрозділи та воїнів, які саме цими тижнями проявили себе особливо в боях заради нашої держави, заради нашої незалежності. Це 4-та та 14-та бригади оперативного призначення Нацгвардії, 18-та Слов’янська бригада Нацгвардії. А також воїнів 1-го загону Центру спецпризначення «Омега», які завжди підсилюють нашу оборону там, де найскладніше. Окремо – старший солдат Андрій Дикун, молодші сержанти Роман Ільчук та Олександр Сахненко, сержант Антон Чайка, головний сержант взводу спеціального призначення Володимир Романюк, лейтенант Руслан Мінченко. Я дякую вам, воїни! Також хочу відзначити наших прикордонників. Харківський прикордонний загін, Сумський, Чернігівський, Луганський прикордонні загони. Підрозділи Морської охорони та Південного регіонального управління. Херсонський прикордонний загін. Майстер-сержант Станіслав Налесніков, сержант Вадим Савінов, старший сержант Сергій Щербіна та головний сержант Олександр Касьян. Молодші сержанти Костянтин Гнатишин та Денис Євстратов, старший солдат Михайло Урдинець, головний сержант Кирило Овдієнко. Дякую вам, хлопці, вашим побратимам та всім, хто захищає Україну!

Слава Україні!