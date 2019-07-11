Будівельні роботи в аеропорту «Запоріжжя» мають бути завершені у грудні – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва нового терміналу аеропорту «Запоріжжя». Термінал розрахований на прийом 1 млн пасажирів на рік. За словами міського голови Запоріжжя Володимира Буряка, летовище має понад 50 мільйонів гривень чистого прибутку.

Очікується, що аеропорт «Запоріжжя» прийматиме рейси з аеропорту «Дніпро» під час реконструкції останнього.

Глава держави поставив завдання завершити будівельні роботи в запорізькому аеропорту у грудні.

«Це нормальний, сучасний термінал. Ви молодці. Коли щось в Україні будується, це дуже приємно», – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що огляд терміналу не був передбачений програмою робочої поїздки Володимира Зеленського, однак Президент виявив бажання подивитися на будівництво.