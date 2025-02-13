Були сьогодні важливі доповіді військових; є хороший результат на фронті – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні у нас регіональна поїздка.

Спочатку – Хмельниччина, наша Хмельницька АЕС, нарада щодо безпеки й важливого проєкту – проєкту добудови блоків станції. Загалом готуємо для України запуск іще чотирьох блоків. Перший етап – два блоки, плюс 2,2 ГВт, і згодом другий етап – іще два блоки, американські, до речі, блоки будуть потім – компанії Westinghouse – теж 2,2 ГВт. Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на добудову станції – це буде найсильніша наша станція. І цей великий проєкт допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей і для нашої промисловості. Я вдячний усім, хто підтримує. Дуже дякую вам!

Сьогодні ж була Рівненщина, Острог, наша Острозька академія. Спілкування зі студентами – дуже класними, потім – із бізнесом області.

Ми зараз готуємося до зустрічей і перемовин на Мюнхенській вже конференції, і в дорозі вже переговорив я щойно з Прем’єр-міністром Польщі Туском, із Президентом Литви Наусєдою.

Координуємо наші позиції – спільний європейський захист. Це надзвичайно важливо – працювати в Європі, працювати всім разом і досягати спільних результатів.

І були сьогодні доповіді військових наших – дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті. Неправильно називати географію, не буду робити це політичним, але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку – ваша сила дійсно має значення. Молодці! Щойно я говорив також із Головкомом Сирським – нам треба зміцнити наші Повітряні сили, саме авіаційний компонент – нашу військову авіацію. Я доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим і доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах та розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил.

Слава Україні, українці!