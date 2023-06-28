Це історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі – виступ Президента Володимира Зеленського на засіданні Європейської ради

Дорогий Шарлю, дорогі колеги!

Дуже дякую! Вітаю всіх вас, дякую за запрошення!

Цей тиждень я почав поїздкою на фронт у дві наші області – Донецьку та Запорізьку. Там зараз зосереджено найбільше бойових операцій – як наступальних, так і оборонних. Висока інтенсивність боїв, найвищий героїзм наших людей!

Наші воїни – абсолютні молодці, і я пишаюся ними, кожним і кожною, хто зараз на позиціях, хто відбиває російські штурми та знищує російських терористів. Нам вдається звільняти від окупантів нашу землю та людей, і це найголовніше.

Що успішнішими зараз будуть наші воїни, то надовше Росія перестане бути небезпечною і для України, і для всієї нашої Європи.

Історія демонструє, що невдалі агресії завжди роблять диктатури слабкими. Власне це ми зараз і бачимо у Росії – бачимо таку потрібну нам їхню слабкість. Що слабшою буде Росія та що більше її господарі боятимуться заколотів і бунтів, то більше вони боятимуться дратувати нас із вами. Слабкість Росії зробить її безпечною для інших, а її поразка подолає проблему цієї війни.

Дорогі колеги, партнери!

Я вдячний усім вам, хто допомагає нашій обороні від російської агресії! Дякую за кожну надану нам систему ППО – вони справді рятують життя. Це правда. Дякую за європейську ініціативу щодо мільйона снарядів для України, за нашу танкову коаліцію та за всі оборонні пакети, які були надані нашій державі. Це все – справді історична співпраця для захисту Європи.

Зокрема, Україна вдячна Литві та Польщі, і ми не дозволимо Росії чи її терористичним групам навіть пробувати ламати з території Білорусі безпеку литовського та польського народів. Для України безпека партнерів – це й наша безпека.

Учора з візитом в Україні були пан Президент Литви Наусєда та пан Президент Польщі Дуда, і ми з ними обмінялися оцінками ситуації на території Білорусі та наявних викликів.

Позиція України абсолютно чітка: будь-яка спроба шантажувати Європу, будь-яка спроба щось утнути проти Європи має сприйматися однаково всією Європою. Якщо хтось десь загрожуватиме тому чи іншому народу Європи, то це абсолютно природно – вступитися за цей народ і ліквідувати загрозу.

Іще одна річ, про яку важливо сказати сьогодні саме в безпековому контексті, – це санкції.

Я вдячний за нещодавно ухвалений одинадцятий санкційний пакет Євросоюзу, який продовжує справедливу політику тиску на всіх, хто робить можливими агресію й терор.

Важливо не зупинятись у санкціях. Що менше буде пауз, то менше Росія адаптується до тиску на неї та менше придумає, як обходити санкції. Дякую, що 11-й санкційний пакет приділяє увагу намаганням Росії обійти санкції через треті країни, і таку увагу варто посилити у 12-му санкційному пакеті ЄС.

На жаль, багато ракет, які російські терористи застосовують зараз проти життя в Україні, були вироблені нещодавно та містять критичні компоненти, які зроблені компаніями вільного світу. З цим не можна миритися. Маємо разом повністю зупинити використання Росією технологій вільного світу заради агресії проти свободи.

Не можна терпіти й того, що Росія робить із нашою Запорізькою атомною станцією. Нагадаю, що це найбільша у Європі АЕС. Російські терористи її замінували. У нас є конкретна інформація від нашої розвідки, і ми представили її, зокрема, дипломатам європейських країн. Як і, до речі, інформацію про використання Росією іноземних компонентів для виробництва ракет. Російська атомна галузь заслуговує санкцій у відповідь на російський радіаційний шантаж.

Дорогі колеги!

Завтра завершується шведське головування в ЄС, і я хочу подякувати Швеції та особисто пану Прем’єр-міністру Крістерссону за ефективну роботу. За ці півроку Європа стала сильнішою. Я в цьому впевнений.

Від імені всіх українців я хочу подякувати вам, шановні лідери, і тобі, Шарлю, тобі, Урсуло, тобі, Роберто, за ухвалення надзвичайно важливих економічних і політичних рішень, які допомагають нам захищати свободу та Європу.

На жаль, є речі, які не допомагають нам. Але якщо солідарність і надалі працюватиме, якщо нашу безпекову та економічну співпрацю не ламатимуть штучні й незаконні обмеження, якщо довгострокові та принципові рішення Європи й надалі даватимуть сигнали світу, що Європа вірить у мир, то ця війна точно не затягнеться.

Зокрема, я вдячний за продовження ще на рік нашої вільної торгівлі з Європою, нашого транзиту. Кожен прояв солідарності, кожен прояв єдності зараз – рятівний. Я вдячний за пропозицію довготривалого фінансового інструменту Євросоюзу обсягом 50 мільярдів євро, про яку оголосила пані Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн. І якщо цю пропозицію затвердять, це буде правильний сигнал, що Європа вірить у мир, вірить в Україну. Дуже важливо, що Європарламент завжди дає принципові оцінки тому, що відбувається, і одразу засудив російський теракт на Каховській гідроелектростанції. Цей теракт призвів до найбільшого за десятиліття екоциду у Європі, і винні в ньому мають відповідати. Важливо, щоб і Європейська рада засудила жахливий російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС. Зауважу: якщо потужної реакції європейських лідерів і країн на російський злочин на Каховській ГЕС не буде, то це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС. І в будь-якому разі це деструктивно, коли Росія використовує АЕС для радіаційного шантажу й водночас обговорює з країнами – членами ЄС будівництво нових атомних блоків. Як можна довіряти терористу будівництво атомних блоків? Вибачте, але це риторичне питання.

І на завершення кілька думок про наступні півроку для Європи. Вважаю символічним, що цієї суботи, у перший день головування Іспанії в ЄС, на моє запрошення Україну відвідає з візитом пан Прем’єр-міністр Іспанії Санчес. Уперше початок головування країни в ЄС буде підкреслено візитом в Україну. І це дуже багато говорить про те, якими важливими для нашої Європи будуть ці півроку.

Це історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі. Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України. Ми готові до початку переговорів про членство, і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати. Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку перегорів про членство, і ми це зробимо.

Мир не має альтернатив. Отже, максимальна єдність у Європі не має альтернатив.

Дякую вам за увагу! Дякую за підтримку, друзі!

Слава Україні!