Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз – звернення Президента Володимира Зеленського до учасників саміту ЄС після надання Україні статусу кандидата на членство

Вітаю всіх наших друзів, всіх лідерів-друзів України!

Вітаю усіх, хто підтримує свободу!

Саме так я почав своє звернення до Європейської ради ще 24 березня – три місяці тому, коли закликав вас підтримати нас.

І який шлях ми пройшли за ці три місяці! Ми, ми всі разом: Україна, ваші держави і Європейський Союз у цілому. Цей шлях – це не політика. Я вважаю, це те, від чого тепер завжди ітиме відлік нової історії Європи. Європи без розділення. Європи без «сірих» зон. Європи, яка справді об'єднана і яка вміє захищати себе, свої цінності, своє майбутнє.

Сьогодні ви ухвалили одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави.

Однак це рішення – це, я вважаю, не тільки для України. Найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме в наш час і саме в таких складних умовах, коли російська війна випробовує нашу здатність зберегти свободу та єдність.

На п'ятий день повномасштабної війни Росії проти України ми подали заявку на вступ до Європейського Союзу. Ми надзвичайно швидко та повністю якісно надали відповіді на опитувальник, який отримали від Європейської комісії.

І сьогодні – цей бажаний результат. Я хочу сьогодні ще раз особисто підтвердити, що Україна здатна стати повноправним членом Європейського Союзу.

Тоді, три місяці тому, я звертався до кожної країни Євросоюзу і позначив, на якому етапі ми були, як я вважав, у наших відносинах. А сьогодні я хочу сказати кожному й кожній із вас особисто, те, що відчувають наші люди, і в тому самому порядку, яке це було й тоді.

Литва – за нас. Дякую, пане Президенте! Гітанас, ти знаєш, наскільки Україна вдячна і твоєму народу, і тобі особисто.

Латвія – за нас. Дякую, пане Премʼєр-міністре! Вірю, що разом ми зможемо посилити міжнародний правопорядок.

Естонія – за нас. Дякую, пані Прем'єр-міністре Каллас! Допомагаючи одному, допомагаємо всім. Естонія зробила дуже багато.

Польща – за нас. Дякую, пане Премʼєр-міністре! Ваша держава, народ, ваш Президент – усі ви з нами на цьому шляху в Європу справді є братами.

Франція – за нас. Дякую, Еммануелю! Ти можеш бути впевненим, що з Україною Європа у XXІ столітті справді зможе бути серед глобальних лідерів.

Словенія – за нас. Дякую, пане Прем'єр-міністре! Вдячний за незмінний захист спільної європейської справи.

Словаччина – за нас. Дякую, пане Премʼєр-міністре! Ми маємо й надалі захищати одне одного, це робить нас справді сильними.

Чехія – за нас. Дякую, пане Прем'єр-міністре! Вірю, що будемо разом і на шляху до повноправного членства України в ЄС.

Румунія – за нас. Дякую, пане Президенте! Клаусе, наша співпраця в регіоні та в європейських структурах справді може стати однією з основ глобальної стабільності.

Болгарія – за нас. Дякую, пане Премʼєр-міністре! Дякую за те, що ви, не вагаючись, обрали сторону добра у протистоянні, яке почалося 24 лютого. Ми знаємо, вам – непросто.

Греція – за нас. Дякую, пане Премʼєр-міністре! І особисто дякую грецькому народу, вашій країні, яку я дуже люблю.

Німеччина – за нас. Дякую, Олафе! Дякую за підтримку у вирішальний момент.

Португалія – за нас. Дякую, пане Прем'єр-міністре! Ваша країна добре знає наших людей. І я впевнений, що ми будемо тільки нарощувати позитивні зв'язки між нами.

Хорватія – за нас. Дякую, пане Прем'єр-міністре! І дякую за допомогу досвідом, який використовуємо для захисту нашої свободи.

Швеція – за нас. Дякую, пані Прем'єр-міністре! Синьо-жовті справді завжди разом!

Фінляндія – за нас. Дякую, пані Прем'єр-міністре! Ваша готовність протистояти агресії просто вражає!

Нідерланди – за нас. Дякую, пане Прем'єр-міністре! Ви можете бути впевнені, що ваш вибір України точно посилить нашу спільну європейську свободу, силу права та нашу єдність у різноманітті.

Мальта – за нас. Дякую, пане Премʼєр-міністре! Голос вашого острова робить європейську спільноту довершеною.

Данія – за нас. Дякую, пані Прем'єр-міністре! Не сумнівайтеся, що з Україною захист європейських цінностей лише посилиться.

Люксембург – за нас. Дякую, пане Прем'єр-міністре! Ми справді розуміємо одне одного, і ваша енергія надихає нас на майбутні перемоги.

Кіпр – за нас. Дякую, пане Президенте! Дякую за вибір на користь наших людей і наших цінностей.

Італія – за нас. Дуже дякую, пане Прем'єр-міністре! Дякую за вашу міцність, за вашу наполегливість. Дякую, що доводите, що принципи порядних людей – це справді фундамент Європи.

Іспанія – за нас. Дякую, пане Прем'єр-міністре! Вірю, що зможемо значно посилити наші відносини.

Бельгія – за нас. Дякую, пане Прем'єр-міністре! Сподіваємося, після нашої перемоги зможемо часто бачитися в Брюсселі у спільних європейських справах.

Австрія – за нас. Дякую, пане канцлере! Я впевнений, ми зможемо зробити Європу ще безпечнішою та історично найстабільнішою.

Ірландія – за нас. Дякую, пане Премʼєр-міністре! Це історичне зближення наших народів. Ваше особисте лідерство справді вражає.

Угорщина – за нас. Дякую, пане Премʼєр-міністре, дякую Вікторе, разом ми здатні на значно більше, ніж поодинці!

Пані Президент Європейського парламенту Роберта Мецола! Ми вдячні вам особисто та вдячні Європейському парламенту! Ви перші на наступний день після подання нашої заявки підтримали надання Україні статусу країни-кандидата.

Пане президенте Європейської ради, дорогий Шарлю, пані Президенте Європейської комісії, шановна Урсуло, я вдячний вам обом за лідерство, яке вело нас усіх до цього дня. Я вдячний за щиру допомогу, за віру в Україну, в українців, в нас всіх.

Я завжди говорив, що ми, українці, віримо у Європейський Союз. Хоча ми й залишались формально поза Євросоюзом, напевно, в нашій державі було чи не найбільше прапорів обʼєднаної Європи.

Вони були у наших людей в руках під час революцій. Вони були у наших людей в окопах – з 2014 року. Я вірю, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті, яке ще маємо звільнити від окупації Російської Федерації.

Український та європейський прапори будуть разом і тоді, коли ми будемо відбудовувати нашу державу після цієї війни разом.

І сьогодні я хочу подякувати окремо і саме в межах нашого спільного засідання – саміту усіх лідерів Європи... Хочу подякувати нашим героям – кожному й кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України, захищає свободу Європи.

Дякую! Дякую за те, що робите можливою нову історію України, нову історію Європи – ще сильнішої, ще вільнішої.

Дуже дякую вам всім!

Слава Україні!