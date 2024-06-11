Це справді особливий формат G7, глобальна зустріч, яка об’єднує різні частини світу – виступ Президента України на саміті «Групи семи»

Дорога Джорджо, дорогі колеги!

Радий вас усіх бачити.

Передусім, Джорджо, я хочу подякувати тобі за вміння об’єднувати. Це справді особливий формат G7, глобальна зустріч, яка об’єднує різні частини світу, і це правильно. Лише спільні дії світової більшості можуть долати проблеми.

Я зосереджуся сьогодні на кількох пунктах.

Перший – безпека.

Я вдячний вам за спільну безпекову декларацію «Групи семи», яка була укладена торік 12 липня. Сьогодні ми в межах цієї декларації підписуємо ще дві безпекові угоди – зі Сполученими Штатами та Японією. Сильні угоди. Цим ми робимо довершеною безпекову архітектуру відносин між Україною та «Групою семи» – буде сім угод з усіма вами. Дякую. Наші люди бачать, що провідні демократії світу справді віддані підтримці української незалежності та прав кожної нації.

Друге – маємо зробити довершеною і взаємодію у конкретній допомозі нашим воїнам уже зараз. З кожним із вас ми обговорюємо кілька речей, які максимально потрібні: ППО, і передусім «петріоти», які збивають усі російські ракети, а також наша далекобійність і можливість знищувати російських терористів там, де вони є, включно з територією самої Росії. Нещодавній дозвіл на застосування західної зброї поза нашою територією для захисту Харкова та інших міст зміцнив нас від російських ударів. Але ми ще в пошуку додаткових «петріотів» і потребуємо й надалі таких же сильних кроків, як були зроблені для нашої далекобійності. Я також прошу вас зробити все можливе, щоб прискорити наш перехід на F-16, що означає прискорення підготовки пілотів і збільшення кількості навчальних центрів для пілотів. І в мене є одне повідомлення від наших військових – вони вдячні за всі пакети військової підтримки, які ви надали, і просять вас доправити їх в Україну, нашим воїнам якнайшвидше.

Третє – відновлення.

Цього тижня в Німеччині відбулася Конференція щодо відновлення України, там були й представники ваших країн. І я говорив, інші говорили – нам потрібен чіткий план відновлення України. Схожий із тим, як був план Маршалла для Європи після війни. Звичайно, такий, що відповідає потребам нашого часу й України. Друзі, давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7+ – декларацією відновлення. Це буде також і декларацією миру, бо завдяки відновленню люди побачать, що мир справді буде, що ми в нього віримо і дбаємо про настання миру так само, як і про оборону. Деталі можуть опрацювати наші команди так само, як вони опрацювали безпекові декларації. І це може бути ідеальним рішенням із погляду своєчасності та символізму – підготувати декларацію відновлення якраз до саміту НАТО у Вашингтоні та ухвалити її під час саміту.

Четверте – російські активи.

Ми всі з вами розуміємо, що буде справедливим, коли саме Росія платитиме за шкоду, завдану російською війною. Я прошу вас підтримати план використання російських активів, який швидко надасть Україні 50 мільярдів доларів. Усі ви поінформовані про деталі. Це абсолютно робочий план. І це гроші, які мають спрацювати і для підтримки оборони, і для відновлення. Так само ми маємо створити робочий механізм конфіскації заморожених активів Росії на 300 мільярдів – маємо привчати держави, які підтримують терор, що вони за це й платитимуть.

І п’яте – Саміт миру.

Вже післязавтра ми можемо зробити реальний крок у напрямку справедливого миру для нашої країни та всієї Європи – відбудеться інавгураційний Саміт миру, і я дякую всім вам за підтримку Саміту і нашої Формули миру. Всі ви знаєте, що на першому Саміті ми зосередимося на трьох пунктах Формули: ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення полонених та депортованих. Можливо, Саміт стане кроком і щодо ширшої енергетичної безпеки – ми маємо унеможливити російські удари по нашій території, і є ідеї, як це забезпечити. Сподіваюся на вашу підтримку імплементації напрацьованих кроків. І я також сподіваюся, що єдність між партнерами збережеться і 25 червня, коли ми очікуємо ухвалення переговорної рамки з ЄС.

Дякую за увагу! Ще раз дякую за підтримку й за те, що «Група семи» незмінно ефективно допомагає Україні та присвячує свої зустрічі тематиці нашого захисту в цій війні.

Дякую.