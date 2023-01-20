Це у ваших силах – зробити танковий «Рамштайн» – виступ Президента Володимира Зеленського на зустрічі Консультативної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»

Пані та панове!

Шановні учасники й учасниці коаліції творців перемоги!

Я дякую вам за досягнуту єдність! За цей формат діалогу та співпраці, результати яких ми бачимо у себе в Україні на полі бою. Дякую.

На полі бою проти нашого спільного ворога.

І я вірю, що наша з вами єдність ставатиме тільки могутнішою від «Рамштайну» до «Рамштайну».

Але чи маємо ми багато часу? Ні.

Терор не передбачає дискусії. Терор, який спалює місто за містом, нахабніє, коли відчуває, що захисникам свободи не вистачає зброї проти нього.

Війна, яку розв’язала Росія, не дозволяє затримок.

І я можу сотні разів вам подякувати, і це буде абсолютно заслужено й справедливо з огляду на все те, що ми вже зробили. Але сотні цих «дякую» не є сотнями танків.

Усі ми можемо використати тисячі слів у дискусіях, але я не можу поставити слова замість гармат, які потрібні проти російської артилерії, чи замість ракет ППО, які потрібні для захисту людей від російських повітряних ударів.

Я щиро вдячний усім вам за те, що надана вами зброя – кожна одиниця! – допомагає рятувати наших людей від терору, але час поки що залишається російською зброєю.

Ми маємо прискоритися!

Час повинен стати нашою з вами зброєю так само, як ППО й артилерія, бронемашини й танки, про які ми з вами говоримо.

І які, власне, зроблять цю перемогу.

Пані та панове!

Я вперше звертаюся до вас у такому форматі. І я звертаюся до вас не як до завскладів, а як до міністрів оборони.

Оборони всього того, що робить наш із вами світ вільним. Цивілізованим.

Я звертаюся до вас, до тих, хто служить цінностям свободи і хто пам'ятає, про який світ для вас мріяли ваші батьки.

Я звертаюся до вас, до тих, хто сам мріє про певний світ для своїх дітей.

Зараз час захистити ці мрії, це майбутнє.

Я впевнений, що ви не хочете допускати існування таких порядків у світі, коли правитиме ненависть. Ваші батьки не хотіли б такого світу для вас. Ви не хотіли б такого світу для своїх дітей.

Але саме таких порядків у світі Росія прагне для всіх нас.

Не лише для України, а й для всього світу!

Росія хоче, щоб можна було знищувати нації. І в Москві відкрито про це кажуть.

Росія хоче знищити закон і загальнолюдські цінності. І російська армія на території України воює саме за це. За те, щоб привчити світ до ненависті.

Росія концентрує сили – останні сили, – щоб спробувати довести всім, ніби ненависть може бути сильнішою, ніж світ.

Ось чому ми з вами маємо прискоритися. Мусимо.

Маємо діяти так швидко, як батько чи мати, які рятують дитину. Як син чи донька, які відчувають, що батьки потребують негайної допомоги.

Йдеться про те, у якому світі житимуть люди. Люди, які мріють, кохають і сподіваються. Сподіваються, що свободу вдасться захистити – для України, для всієї Європи, для кожної з країн нашої коаліції. Йдеться про людей, які вірять, що зло й ненависть завжди програватимуть.

Кремль має програти.

Пані та панове!

Ви сильні люди сильних країн. Я знаю вашу хоробрість. І я ціную все, що ви зробили й робите зараз.

Я закликаю вас ухвалити такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої сили.

Ви можете розпочати таку політику сьогодні.

Це у ваших силах – зробити танковий «Рамштайн». Не торгуватися щодо тієї чи іншої кількості танків, а розпочати принципове постачання, яке зупинить російське зло.

І ми також розраховуємо, що ваші наступні зустрічі увійдуть в історію як «Рамштайн» F16 і ракет дальнього радіуса дії.

Це у ваших силах – гарантувати таку артилерію й таку ППО, які розібʼють терор.

Це у ваших силах – забезпечити перемогу.

Тож нехай ваші рішення бʼють точно! Так само, як наші герої на передовій.

Слава всім нашим воїнам: солдатам і матросам, сержантам і старшинам, офіцерам і генералам! Дякую кожному й кожній із вас, хто захищає свободу!

Слава Україні!