Це завжди буде особливий рід військ: і за значущістю, і за оснащенням, і за повагою – Президент привітав воїнів із Днем морської піхоти

У День морської піхоти України Президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками та відзначив їх державними нагородами.

Він подякував кожному матросу, сержанту й офіцеру підрозділів морської піхоти і наголосив, що всі вони вже відчутно вплинули на перебіг війни.

«Ви відзначились у боях із перших днів війни та брали участь у кожній зі справді стратегічних битв на наших південних і східних рубежах. Це захист острова Зміїний, Одеського та Миколаївського регіонів, важка бойова робота на Херсонщині, яка багато в чому визначає долю цієї війни, оборонні операції на Донеччині та Луганщині», – зазначив Глава держави.

Президент також додав, що Україна й надалі розвиватиме силу морської піхоти і це завжди буде особливий рід військ: і за значущістю, і за оснащенням, і за повагою.

«Силу України неможливо уявити без вашої сили – українських морських піхотинців. Україна пишається вами. Україна покладається на вас. І завжди всі наші люди мають пам’ятати, що за такою важкою силою, за такою важкою роботою, за такою вашою силою й за таким героїзмом морської піхоти – надзвичайно жорсткий бойовий шлях і, на жаль, втрати – болісні втрати», – наголосив Володимир Зеленський.

Пам’ять усіх морських піхотинців, які віддали свої життя в боях за Україну та її незалежність, ушанували хвилиною мовчання.

Президент відзначив воїнів державними нагородами. «Хрест бойових заслуг» отримали:

Майстер-сержант Ігор Грабовой. Підрозділ під його командуванням під час бою знищив близько взводу групи «Шторм-Z». Із жовтня минулого року разом із підрозділом виконує бойові завдання поблизу села Кринки на Херсонщині. За цей час українські військовослужбовці вибили російських загарбників із позицій, захопили та розширили плацдарм. Ігор Грабовой особисто знищив п’ятьох окупантів.

Підполковник Василь Сосновський. Торік улітку під його керівництвом було завдано удару по місцях зосередження бронетехніки та знищено танк Т-72 разом з екіпажем. З осені минулого року разом із підрозділом виконує бойові завдання поблизу села Кринки. За цей час військові знищили понад 30 одиниць техніки та близько ста російських окупантів.

Матрос Тарас Харченко. Цьогоріч у лютому поблизу села Кринки забезпечив евакуацію 13 важкопоранених бійців. Пізніше його підрозділ під час проведення розвідки та проходів мінно-вибухових загороджень потрапив під обстріл, але попри це визначив новий маршрут пересування підрозділів і зробив проходи.

Ще одного воїна Володимир Зеленський відзначив орденом Богдана Хмельницького І ступеня, одного – ІІ ступеня, чотирьох – ІІІ ступеня. Один захисник одержав орден «За мужність» ІІ ступеня, десятеро – «За мужність» ІІІ ступеня.

Глава держави також вручив бойові прапори 66-му окремому гарматному артилерійському дивізіону 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 505-му окремому батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти, а також почесні відзнаки «За мужність та відвагу» цьому ж батальйону та 1-му окремому батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади.