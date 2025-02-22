Цей рік повинен стати роком початку надійного миру, який має бути результатом чітких гарантій безпеки для України – Володимир Зеленський

Мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на пленарному засіданні «Підтримуй Україну».

Глава держави подякував українцям, українкам і партнерам за підтримку нашої країни впродовж усіх трьох років неспровокованої повномасштабної російської агресії.

«Цей рік повинен стати роком початку реального, надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю та єдністю – нашою з вами співпрацею», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що надійний і тривалий мир – це значно більше, ніж тиша на фронті, він не спрацює без гарантій безпеки. За словами Глави держави, з 2014 року Росія порушувала режим припинення вогню понад 25 разів.

«Коли генерал Келлог був в Україні, я передав йому й передав Президенту Сполучених Штатів Америки документ із переліком усіх «сізфаєрів» із конкретними датами, які Росія зламала. Тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент окреслив головні передумови для наближення справедливого миру. Передусім війна триває проти України. Саме тому за столом переговорів Україна, Європа та США мають бути разом. Також він додав, що завершення війни має початися з кроків, які відновлять довіру до самої ситуації, – звільнення тисяч українських полонених. Україна готова до обміну всіх на всіх. Крім того, наша держава заслуговує не лише на вступ до ЄС, а й на гарантії безпеки, які дає НАТО.

Володимир Зеленський також закликав партнерів обʼєднатися та виконати всі зафіксовані у двосторонніх безпекових угодах зобов’язання.

«24 лютого не стало щасливим днем для Путіна, і саме тому, що ми всі об’єднались: українці у своєму домі, європейці на своєму континенті, Америка об’єдналася з Європою, «сімка» та всі у світі, хто відчув, яким несправедливим є вторгнення Росії. Зараз варто робити більше, ніж учора. Підтримувати одне одного більше, ніж будь-коли. Щоб у цьому році можна було сказати: ми зробили все, що могли й мусили зробити, і ось мир є», – підсумував Президент.