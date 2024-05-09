Цей день і тиждень додали ще підтримки нашим воїнам, державі, дипломатії та Саміту миру – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Головне за сьогодні.

Провів нараду з керівниками наших Сил оборони України: Головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. І про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти зараз, наявними силами й засобами, наявною зброєю, щоб досягати необхідних нам результатів. Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь. І дякую всім нашим солдатам та командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті та знищують окупанта. Особливої вдячності за бої цими днями заслуговує підрозділ ГУР «Кракен». Дякую вам, хлопці! І всім, хто дає Україні результат. Результат, який нам так потрібен. Сьогодні ж призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака. Достойна людина, сильний воїн, Герой України.

Друге за сьогодні. Візит в Україну Президентки Європарламенту Роберти Мецоли. Дуже символічно, що саме сьогодні, у День Європи, наше з Робертою спілкування з журналістами перервала повітряна тривога. Це те, чим російські нацисти хочуть підмінити життя не лише в Україні, а й в усій нашій Європі, усюди, куди дотягнуться їхні терористичні удари. Україну вони не злякають і не зламають – так само, як і всіх тих, хто сміливо та принципово допомагає нам захищати життя. Пані Президентка Європарламенту – якраз із таких лідерів, які з нами від перших днів цієї війни й завжди підтримують настільки, наскільки потрібно. Сьогодні ми обговорили з Робертою, які ще політичні та оборонні кроки потрібні, щоб ми справді могли витримати всі удари й зірвати російські наступальні та дестабілізаційні плани.

Я хочу також сьогодні подякувати всім учасникам уже другого саміту українських та європейських громад – саміту, що відбувся тут, у Києві. Були представлені країни Європейського Союзу, а також Сполучені Штати. Дуже важливо, що є угоди про співпрацю між нашими громадами та громадами і компаніями країн-партнерів: Німеччини, Польщі, Молдови, Словаччини, Австрії, Румунії, Сполучених Штатів. Це і для розвитку медицини в Україні, реабілітаційних можливостей у наших громадах, а також для розвитку транспорту, для відбудови. Я вдячний усім учасникам саміту – кожній громаді, кожній країні, які зараз з Україною, які наповнюють реальною співпрацею кожну з тих домовленостей, які досягаються.

І, звичайно, було сьогодні багато міжнародної нашої комунікації. Президент Європейської ради Шарль Мішель. Щойно я також говорив із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом – очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ України. Наша держава, наші люди заслуговують на це, і Євросоюзу потрібен цей крок – не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності. І також мені було приємно сьогодні почути повну підтримку нашими європейськими друзями Саміту миру – я вдячний кожному лідеру, які вже підтверджують свою участь у Саміті та готові дієво нам допомагати в залученні лідерів.

Сьогодні я особисто у розмовах запросив на Саміт президентів Молдови, Чехії та Гани, Прем’єр-міністра Ірландії. Звичайно, ми з ними обговорили й двосторонній наш порядок денний. Молдова – маємо очевидні спільні виклики і допомагаємо одне одному. Чехія – я подякував за ініціативу щодо артилерії, і головне зараз – повна й невідкладна реалізація ініціативи. Гана – світ залежить від стабільності й розвитку Африки. Нещодавно ми відкрили Посольство в Гані, ця країна тепер має нового акредитованого Посла в Києві. Разом можемо додати більше сили нашим частинам світу. Ірландія – я подякував за підтримку нашої держави та людей, подякував за те, що Ірландія справді старається допомогти нам і політично, і також у захисті життя – у розмінуванні нашої землі. І така підтримка буде ще збільшуватися – ще більше території України буде очищено від російських мін і боєприпасів.

Отже, цей день і цей тиждень додали нам іще підтримки – нашим воїнам, нашій державі, нашій дипломатії. І Саміту миру. Щодня в дипломатичному марафоні робимо Саміт миру й наближення миру реальністю. Дякую всім лідерам, які допомагають!

Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну та життя! Дякую всім, хто додає нам сили!

Слава Україні!