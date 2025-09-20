Цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій, очікуємо на затвердження, швидко синхронізуємо пакет в Україні – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Зараз я перебуваю в нашій прекрасній Софії Київській, і саме тут наша нова, але вже стала традиція – приймати вірчі грамоти. Посли, які приїжджають в Україну, які починають тут свій шлях – вони починають його офіційно саме тут. І це так із 2022 року. Особливе правило, щоб кожен, хто працює з Україною, бачив і знав, яка в нас країна, яка в нас історія, як багато від України залежить та що це значить і що Росії ніколи це не вкрасти. Сьогодні я прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Норвегії, Чехії. Наші сильні партнери. Ми спілкувались. Я подякував за чітку підтримку України, нашої незалежності, нашого суверенітету. Європейські позиції стають сильнішими, і ми щороку додаємо можливостей Європі. Всі разом додаємо. Завдяки єдності, завдяки нашим спільним проєктам. Я дякую кожному партнеру.

Цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії, очікуємо на затвердження. Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Енергоресурси Росії обмежуються. Також інфраструктура тіньового флоту: буде новий тиск. Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій: Європа буде протидіяти. Дякую.

Дякую, що українські пропозиції до санкційного пакету Євросоюзу багато в чому враховані. Ми постійно ведем цю роботу з кожним нашим партнером, і, звісно, передусім з Європейським Союзом і також з «Групою семи». Ми очікуємо сильних санкційних кроків також від Сполучених Штатів Америки – Європа свою частину роботи виконує.

Підписав сьогодні й укази про застосування нових санкцій України. Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови.

І ще кілька речей. Сьогодні з Офісу Президента у Верховну Раду України з моїм підписом відправлений закон про «Хрест бойових заслуг» – про сильний статус для цієї нашої відзнаки, бойової відзнаки. Це й державні гарантії, це й повага до полеглих наших воїнів. Від заснування цієї нашої нагороди був відзначений «Хрестом бойових заслуг» 331 український воїн. Сильні воїни. Дякую вам.

Хочу подякувати сьогодні нашим захисникам неба. Знов був масований російський удар. Майже 580 дронів, із них значна частина – «шахеди». Ще 40 ракет. Багато збиттів. Перехоплювачі дронів спрацювали сьогодні добре, молодці мобільні вогневі групи, авіація – наші F-16, наша армійська авіація. Дякую всім вам, всі молодці. Дякую за кожне збиття. Але були все ж таки влучання. Дніпро, Павлоград, інші громади Дніпровщини були серед російських цілей. Ще треба зміцнювати нашу систему ППО, і це залежить багато в чому від партнерів. І багато хто має цю силу – силу, яка має захищати життя. Варто її застосовувати.

Кожен зараз бачить російське втручання і проти Польщі, і вчора проти Естонії, і це не випадкові речі. Росіяни будуть намагатись і далі поширювати свою агресію, свою дестабілізацію, своє втручання. Така в них система. Треба цьому протидіяти. І теж системно. Всім разом.

Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною. І вже готуємось до важливих зустрічей наступного тижня. Зокрема, з Президентом Сполучених Штатів Америки. Росія має відчути наслідки того, що робить.

Слава Україні!