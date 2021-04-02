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Центр протидії дезінформації має стати міжнародним хабом збору та аналізу інформації для забезпечення безпеки України та допомоги нашим партнерам – Андрій Єрмак на зустрічі з іноземними дипломатами

6 квітня 2021 року - 15:40

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами «Великої сімки», Фінляндії, Ізраїлю, а також головами представництв ЄС і НАТО в Україні презентував роботу Центру протидії дезінформації та обговорив можливості співпраці в напрямі інформаційної безпеки.

У заході також взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, керівник Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко та заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський.

Андрій Єрмак подякував дипломатам та їхнім країнам за підтримку України й солідарність, яку лідери держав висловлюють у розмовах з Президентом Володимиром Зеленським.

Він розповів, що ідея створення Центру протидії дезінформації назрівала ще з 2014 року.

«На жаль, Україна стала дійсно полігоном та центром дезінформації, особливо з боку РФ. І це стосується сьогодні не лише подій на Донбасі та в окупованому Криму, а й практично всіх сфер життя», – зауважив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак представив дипломатам керівника Центру – Поліну Лисенко. За його словами, Центр уже почав свою роботу, вибудовує комунікацію між усіма державними установами та планує розпочати координацію з іноземними партнерами.

«Сподіваюся, що Центр стане не лише українським центром протидії дезінформації, а й міжнародним… Хочемо, щоб наша протидія та профілактика захищала не тільки нас, а й наших партнерів. Думаю, що в кожної країни є свій сумний досвід дезінформації, яка розповсюджується РФ», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що робота щодо протидії дезінформації велася й раніше, але Президент надав їй поштовх, ініціювавши створення окремої інституції у вигляді Центру протидії дезінформації.

Поліна Лисенко зі свого боку розповіла про завдання підконтрольного їй органу, його структуру та наочно продемонструвала, як працюватиме система моніторингу дезінформації. 

«Мета створення Центру – акцентувати увагу на важливості захисту інформаційної сфери для національної безпеки України, протидіяти пропаганді, деструктивній дезінформації та кампаніям, а також перешкодити маніпуляціям громадською думкою», – наголосила керівник Центру.

За її словами, основна увага буде приділена протидії поширенню неправдивої інформації в Інтернеті та фейків у медіа.

«Ми маємо велику кількість інформаційних атак, і в цих умовах Україна повинна бути готова захищати свій суверенітет у цій сфері. Правда буде головною зброєю роботи Центру», – наголосила Поліна Лисенко.

Вона висловила сподівання на ефективну співпрацю з міжнародними партнерами України для залучення їхнього досвіду.

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