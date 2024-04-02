Церква має вплив на суспільство та лідерів, тому важливий діалог за кордоном – Президент на зустрічі з представниками протестантських та Римсько-католицької церков

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками протестантських та Римсько-католицької церков, які проживають в Україні.

Глава держави привітав їх із Великоднем і побажав перемоги України у війні з російськими окупантами.

«Вона обов’язково настане завдяки нашим воїнам, нашим людям і вашим щирим молитвам», – сказав Володимир Зеленський і подякував священнослужителям за підтримку вірян у цей важкий час.

«Дуже важливо, що в людей є можливість прийти, поговорити з вами, помолитися. Також хотів би подякувати службі наших військових капеланів. Завдяки вам у наших хлопців і дівчат на фронті є змога поспілкуватися та відчути підтримку з вашого боку», – зазначив Президент і додав, що важливо посилювати капеланську службу представниками різних церков.

Священнослужителі запропонували Володимиру Зеленському започаткувати загальнодержавний молитовний сніданок. Президент підтримав цю ідею.

Глава держави також відзначив, що важлива комунікація між церквами різних країн.

«Хотів би звернутися з проханням, щоб ви спілкувалися між собою не лише тут, усередині нашої країни, а й за кордоном. Цей діалог для нас зараз дуже важливий. Адже церква має великий вплив на суспільство, на лідерів держав. І тому для нас це дуже важливий сигнал щодо підтримки наших партнерів», – наголосив він.

Голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів, член Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Валерій Антонюк відзначив важливість свободи віросповідання в Україні. За його словами, про це свідчить, зокрема, ефективне партнерство з американською громадою. Там, серед іншого, проводять молитовні сніданки, на яких є змога донести інформацію про те, що відбувається в Україні.

«Ми маємо не лише продовжувати адвокацію України, а й порушувати це питання на всіх можливих рівнях. І плануємо ще низку зустрічей за кордоном, щоб розповідати про реальний стан справ в Україні. Ми віримо, що доносити сьогодні правду до світової спільноти важливо. Ми не просто цим переймаємось – це наш біль», – зазначив Валерій Антонюк.