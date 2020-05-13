Час знайти системне рішення, щоб вирішити питання раз і назавжди, а не щороку втрачати людей та гроші – Президент про подолання наслідків негоди в західних областях

Президент Володимир Зеленський вимагає від уряду системного рішення щодо розв'язання проблеми щорічного підтоплення в західних областях України. Про це він заявив під час селекторної наради щодо наслідків негоди на заході країни, на якій Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповідав останню інформацію про надзвичайну ситуацію в Івано-Франківській області. Очільник уряду та міністр внутрішніх справ вирушили в регіон сьогодні зранку за дорученням Глави держави.

«Ми щороку від 500 до 800 мільйонів витрачаємо на ліквідацію наслідків. А цього року, мабуть, буде більше мільярда гривень. Час знайти системне рішення, зайнятися укріпленням берегів річок. Щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб вирішити це питання раз і назавжди. Треба розробити справжню велику програму із залученням іноземного досвіду, а не щороку втрачати людей та гроші», – заявив Володимир Зеленський, звертаючись до голови уряду.

Денис Шмигаль повідомив, що обсяги затоплення перевершують масштаб 2008 року. Зокрема, затоплена районна лікарня в місті Галичі, проводиться евакуація хворих з медичного закладу. Ситуація ускладнюється тим, що в лікарні є хворі на коронавірус.

Загалом унаслідок несприятливих погодних умов в Івано-Франківській області підтоплено понад 200 населених пунктів, до 29 немає під’їзду. В області зруйновано 110 км автодоріг та 90 мостів. Від стихії загинуло три особи. Одна зникла безвісти.

В Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів. Порушено транспортне сполучення з 34 населеними пунктами.

У постраждалих населених пунктах відсутні електроенергія та водопостачання.

Прем'єр-міністр, зокрема, повідомив, що у Верховинський район Івано-Франківської області гелікоптером відправлено необхідні запаси води, хліба, продуктів харчування та медикаментів. У гірських районах зруйновано дороги та мости, а доставка вантажів повітряним транспортом ускладнена через погодні умови. Денис Шмигаль зазначив, що в область наразі доправлено майже три тонни гуманітарного вантажу.