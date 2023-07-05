Чехія та її народ своєю підтримкою України реально допомагають наближати перемогу – Володимир Зеленський після зустрічі з Президентом Петром Павелом

У межах робочого візиту до Чеської Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чехії Петром Павелом.

«Українська делегація тут, у Празі, щоб подякувати вам за незмінну й вольову підтримку. І дуже символічно, що цей візит у Чехію почався в такий день – у День пам’яті Яна Гуса, національного героя Чехії та всіх, хто цінує відвагу. Відважна чеська участь справді відчувається: і в обороні, і в політиці, в усьому, що ми робимо всі разом заради свободи нашої Європи», – сказав Глава Української держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Петром Павелом у Празі.

Володимир Зеленський висловив особливу подяку Президенту Чехії й кожному чеському громадянину за допомогу українцям, зокрема дітям, які отримали в їхній країні захист від розв’язаної Росією війни.

«Ми всі в Україні мріємо про той день, коли зможемо гарантувати безпеку всім нашим людям, а отже – можливість повернутися додому. І я вдячний Чехії за те, що зброєю для України, санкціями проти Росії, підтримкою нашого членства у Європейському Союзі, підтримкою нашого членства в Альянсі ваша держава, ваш народ реально допомагають наближати перемогу», – наголосив Президент України.

Під час зустрічі лідери двох держав зосередили увагу на питаннях спільної безпеки та взаємодії заради посилення оборони. Було обговорено можливе реагування на створені Росією терористичні загрози, зокрема на ситуацію на Запорізькій АЕС.

«Росія заслуговує на посилення санкцій проти неї. Обговорили й наявне поширення російської пропаганди, яка, на жаль, досі має вплив у Європі. У Чехії та в інших країнах Європи очевидно є деструктивний вплив Росії, і це те, від чого треба, я вважаю, захищатися», – зауважив Президент України.

Володимир Зеленський і Петр Павел також розглянули питання взаємодії України та Чехії на всіх рівнях і спільні зусилля у відносинах із третіми країнами, зокрема в контексті реалізації Української формули миру.

«Чехія може допомогти залучити держави Глобального Півдня до наших спільних мирних зусиль, зокрема реалізації Формули миру. Сьогодні я поінформував пана Президента Чехії про те, як ми вже залучаємо багатьох партнерів. Ми почали цю роботу. Я вважаю, що вона успішна. Африка, Латинська Америка, Азія. Але нам потрібна допомога в цьому напрямі», – наголосив Глава держави.

Під час переговорів лідери торкнулися питання посилення альянсів, передусім НАТО.

«Дуже важливо, що Чехія не озирається на Москву чи будь-кого іншого у своїх політичних рішеннях. Як незалежні незалежних, як сміливі сміливих ми прекрасно розуміємо одне одного. І буде правильно, якщо таке розуміння буде відображене конкретним змістом – не порожніми словами, а конкретним змістом у Вільнюсі», – зазначив Володимир Зеленський.

Окремо Президент України висловив подяку за кожен синьо-жовтий прапор, який зустрічав українську делегацію на вулицях Праги.

«Це надзвичайно зворушливо. Дуже дякую. Ми високо цінуємо це. Дякуємо за таку реальність і за таке ставлення до України», – сказав Глава держави.

Зі свого боку Петр Павел наголосив на важливості підтримки України саме зараз, коли українська армія почала контрнаступ і продемонструвала всьому світові, що Росія не є такою сильною, як позиціонувала себе.

«Підтримувати Україну завжди буде нашою метою. Ми хочемо, щоб Україна перемогла і перемогли всі ми. Щоб ми зберегли цінності, на яких базується наше суспільство», – сказав Президент Чехії.

Петр Павел запевнив Володимира Зеленського, що Україна й далі може розраховувати на підтримку Чехії, як це було з першого дня повномасштабної російської агресії.

Чеський лідер висловив переконання, що підтримка України – це не лише підтримка держави, яка потерпає від війни, а насамперед допомога всім європейцям.

За його словами, багато чеських компаній уже співпрацюють з українськими фірмами й прагнуть взяти участь у відбудові України не лише після війни, а й зараз, під час воєнних дій.

«Ми бачимо в цьому хорошу нагоду для чеських фірм. Це взаємовигідна співпраця, і необхідно приділяти цьому достатню увагу», – зазначив він.

Петр Павел також наголосив, що Чехія готова підтримати Україну на саміті НАТО у Вільнюсі й долучитися до фінансової допомоги.

«Я вважаю, що Україну в її бажанні приєднатися до ЄС і НАТО необхідно підтримувати. Ми зробимо все для цього. Ми намагатимемося, щоб переговорний процес було розпочато до кінця поточного року і щоб чітко прозвучало, що Європа в майбутньому буде з Україною», – резюмував Президент Чеської Республіки.