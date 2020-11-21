Чи можливий локдаун, стане зрозуміло за тиждень – Кирило Тимошенко

Перші результати карантину вихідного дня, впровадженого 13 листопада задля зменшення кількості хворих на COVID-19, будуть помітні за тиждень. Тоді стане зрозуміло, чи потрібно застосовувати повний локдаун. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю програмі «Бацман».

Він зазначив, що карантин вихідного дня спрямований на зменшення заражень у закладах громадського харчування, торговельних центрах, місцях масового скупчення людей тощо.

«Ми намагаємося збити темпи зростання (захворюваності на COVID-19. – Ред.), щоб стабілізувати ситуацію. І за цей час – збільшувати кількість ліжко-місць і ліжок із киснем та іншим обладнанням. Чи можливий локдаун, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на карантині, й будемо ухвалювати рішення», – наголосив Кирило Тимошенко.

«Ми радимося з місцевою владою, щоб усі прийняли це рішення і не було «місцевого сепаратизму», – додав він.

Заступник керівника Офісу Президента зауважив: немає чіткого показника граничної кількості нових випадків інфікування за добу, за якого медична система не буде справлятися, – має значення також число тих, хто одужав, тривалість перебування в лікарнях тощо. Тому важливі показники кількості заражень та вільних місць у лікарнях.

За словами Кирила Тимошенка, нещодавно була зустріч з міськими головами, урядовцями та фахівцями-епідеміологами щодо епідемічної ситуації та впливу карантинних заходів на економіку.

«Якщо буде локдаун, то ми забезпечимо повну комунікацію, і вона буде заздалегідь. Це у випадку, якщо він буде», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.