Чітка налаштованість Росії на війну – і вони цю свою налаштованість доводять і ударами, і заявами – усе це аргументи, щоб були нові санкції проти Росії – звернення Президента

Дорогі українці!

Зараз на Сумщині лікарі надають усю необхідну допомогу людям, які були поранені російським ударом. Реактивна артилерія проти звичайного міста – просто по вулиці росіяни вдарили, по звичайних житлових будинках. Покидьки. На жаль, чотири людини були вбиті саме цим ударом. Мої співчуття рідним. Майже 30 людей поранені, і серед них троє дітей. Протягом дня майже по всій території нашої держави були повітряні тривоги, були удари. Фактично не було днів без убивств увесь цей час, поки Сполучені Штати Америки, Європа, інші світові суб’єкти вимагають від Росії припинити вогонь і домовлятися, щоб закінчити війну. Чітка налаштованість Росії на війну – і вони цю свою налаштованість доводять і ударами, і своїми заявами – усе це аргументи, щоб були нові санкції проти Росії, жорсткі санкції. Я хочу подякувати всім американцям, усім європейцям, які підтримують такий шлях – шлях примусу Росії до миру, і це надзвичайно важливо. Путін не змінює свою поведінку, коли не боїться наслідків своїх дій. Росія має відчувати, що таке війна. Росія має зазнавати збитків від війни. Вони повинні реально відчути, що продовження війни матиме для них руйнівні наслідки.

Сьогодні в мене були різні наради щодо нашої міжнародної комунікації – ми працюємо з нашими партнерами постійно заради того, щоб припинення вбивств було забезпечене і щоб Україна мала захист і в подальшому. Дав сьогодні деякі доручення міністру закордонних справ України і міністру оборони України. Зараз у Вашингтоні вже працює українська делегація на чолі з Юлією Свириденко, першою віцепрем’єркою. Разом із нею – керівник Офісу Єрмак, команди уряду та Офісу. Там багато зустрічей у графіку на цей тиждень. Наша мета – реалізувати якнайшвидше все те, про що домовлялись із Президентом Трампом. Припинення вбивств, реальний мир, економічна взаємодія з Америкою. Ми пропонуємо Сполученим Штатам Америки цілком конкретні та взаємовигідні угоди. Я дякую всім, хто допомагає.

Провів сьогодні детальну нараду з нашими військовими – Олександр Сирський, Андрій Гнатов, Михайло Драпатий і міністр оборони Рустем Умєров. Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил – щоб міг займатись фронтом на сто відсотків. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що із цим пов’язано, – цим буде займатись інша людина. Сьогодні ж погодили призначення Олега Апостола командувачем ДШВ, а Роберта Бровді – командувачем Сил безпілотних систем. Це теж більше зосередження на бойових питаннях. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії. Вадим Сухаревський призначений заступником командувача оперативного командування «Схід», і першочергове завдання для нього – модернізація цього командування. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу.

І ще кілька речей.

Зустрівся сьогодні з Рафаелем Гроссі, керівником МАГАТЕ. Говорили про очевидні безпекові проблеми, які створені російською окупацією. Це ситуація на Запорізькій атомній станції. Ми робимо максимум, щоб не допустити жодних радіаційних чи інших інцидентів. На жаль, російська окупація створила проблематику, якої до того у світі ніхто не знав. Дякую всім у світі, хто допомагає нам тримати цю ситуацію все ж таки у межах безпеки. І хоч би як це було складно, ми маємо повернути нормальний український контроль над станцією. Говорили також про енергетику в Україні – про нашу атомну генерацію. Я вдячний за готовність допомагати і з добудовою нашої Хмельницької АЕС, і з розвитком видобутку урану в Україні.

Сьогодні ж разом з Оленою ми зустрілись із прекрасними українськими дітками, яких нагородили новою нашою відзнакою – державною відзнакою «Майбутнє України». Це нагорода саме для дітей. Дітей, які врятували життя іншій людині, які допомагають захищати Україну, які проявили таку особисту силу та принциповість, що й не скажеш, що це діти. Сьогодні – перші 20 нагород. І хай це буде нашою державною традицією. Робимо все для України. Пишаємося нашими людьми. Дякуємо кожному, хто допомагає.

І завжди приємно окремо подякувати Службі безпеки України, молодці!

Слава Україні!