Чітке запрошення України до членства в НАТО продемонструє сміливість і міцність усього Альянсу та стане його перемогою – Глава держави

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що чітке запрошення України до майбутнього членства в НАТО на Вільнюському саміті буде вагомою демонстрацією сміливості та міцності Альянсу. Про це Глава Української держави заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Президентом Чехії Петром Павелом у Празі.

«Просто потрібне запрошення. Ми розуміємо, що можуть бути складнощі з тим чи іншим формулюванням, щоб отримати об’єднану підтримку всіх партнерів з Альянсу. Хтось іще озирається на Москву, хтось боїться Росії. Хоча я вважаю, що це такий момент – великий шанс показати сміливість і міцність усього Альянсу», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна очікує на конкретний сигнал щодо запрошення до НАТО. «Нам потрібна ця мотивація. Нам потрібна чесність у наших відносинах», – пояснив він.

На думку Глави держави, сьогодні Північноатлантичному альянсу також потрібна перемога – успішні дії, які продемонструють його міцність і єднання.

«Альянс поки що не знайшов спільного сигналу щодо Швеції, тому Швеція поки що не в НАТО. І рішення про шведське членство поки що немає. Запрошення в тому чи іншому вигляді в України також немає. У чому тоді успіх Альянсу? А мені здається, що світу, своїм народам і Росії також треба продемонструвати міцність Альянсу та єднання», – переконаний Володимир Зеленський.

Президент України також зауважив, що на полях Вільнюського саміту обговорюватиметься низка важливих питань, які стосуються пакетів оборонної підтримки.

Відповідаючи на запитання про свій майбутній візит до Туреччини, Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні потрібно гуртувати всіх лідерів країн – членів НАТО, щоб разом політично тиснути на Росію.

«У нас є кілька питань. Зернова ініціатива. Дуже важливе питання підтримки України в НАТО. Обмін полоненими. Багато речей, про які ми говоритимемо, і вірю, що будемо мати домовленості з Президентом Туреччини», – розповів Глава Української держави.