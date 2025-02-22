Членство України в НАТО залишається на порядку денному наших відносин – Ігор Жовква під час зустрічі із заступником Генсека Північноатлантичного альянсу

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борисом Руге.

Ігор Жовква наголосив, що стратегічний курс України на набуття повноправного членства в Північноатлантичному альянсі незмінний. Важливо зберегти єдність і продовжити спільну роботу в цьому напрямі, зокрема працювати на основі рішення Вашингтонського саміту про незворотність шляху України до Альянсу.

«Членство України в НАТО залишається на порядку денному наших відносин. Це є найбільш надійною та найбільш ефективною з економічного погляду гарантією безпеки для України», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Сторони також позитивно відзначили виконання інших рішень цього саміту. Ігор Жовква наголосив, що для України важлива їх повна реалізація та збільшення обсягів військової допомоги з боку держав – членів НАТО.

Крім того, під час зустрічі йшлося про продовження роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка здійснює значний внесок у посилення військових спроможностей нашої держави.

Окремо обговорили сучасну архітектуру європейської безпеки та зміцнення її ролі на тлі нинішніх викликів.