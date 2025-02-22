Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи – звернення Президента
Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи – звернення Президента

22 лютого 2025 року - 20:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Команда Фундації Олени Зеленської разом із лордом Ешкрофтом відвідала Бородянку

25 лютого 2025 року - 19:15

Зміцнення економічної співпраці та підтримка України: в Офісі Президента відбулася координаційна нарада з керівниками закордонних дипломатичних установ в Африці

25 лютого 2025 року - 19:06

Членство України в НАТО залишається на порядку денному наших відносин – Ігор Жовква під час зустрічі із заступником Генсека Північноатлантичного альянсу

25 лютого 2025 року - 18:55

Президент України і Прем’єр-міністр Бельгії скоординували позиції та узгодили плани на найближчий час

25 лютого 2025 року - 16:37

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Заходи, приурочені до третіх роковин повномасштабної російської агресії
Заходи, приурочені до третіх роковин повномасштабної російської агресії

24 лютого 2025 року - 12:03

Перейти до всіх галерей

Членство України в НАТО залишається на порядку денному наших відносин – Ігор Жовква під час зустрічі із заступником Генсека Північноатлантичного альянсу

25 лютого 2025 року - 18:55

Членство України в НАТО залишається на порядку денному наших відносин – Ігор Жовква під час зустрічі із заступником Генсека Північноатлантичного альянсу

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борисом Руге.

Ігор Жовква наголосив, що стратегічний курс України на набуття повноправного членства в Північноатлантичному альянсі незмінний. Важливо зберегти єдність і продовжити спільну роботу в цьому напрямі, зокрема працювати на основі рішення Вашингтонського саміту про незворотність шляху України до Альянсу.

«Членство України в НАТО залишається на порядку денному наших відносин. Це є найбільш надійною та найбільш ефективною з економічного погляду гарантією безпеки для України», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Сторони також позитивно відзначили виконання інших рішень цього саміту. Ігор Жовква наголосив, що для України важлива їх повна реалізація та збільшення обсягів військової допомоги з боку держав – членів НАТО.

Крім того, під час зустрічі йшлося про продовження роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка здійснює значний внесок у посилення військових спроможностей нашої держави.

Окремо обговорили сучасну архітектуру європейської безпеки та зміцнення її ролі на тлі нинішніх викликів.

Версія для друку