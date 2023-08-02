Членство України в ЄС і НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства – орієнтир української дипломатії – Президент

Україна до кінця поточного року має почати переговори щодо майбутнього членства у Європейському Союзі. Також серед основних орієнтирів роботи представників українських дипломатичних місій в іноземних державах – підготовка до вступу в НАТО та конкретні безпекові гарантії на шляху до Альянсу. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у виступі під час екстреної наради з керівниками дипломатичних установ України, яка відбулася в Закарпатській області.

«Цього року маємо відкрити переговори щодо майбутнього членства України у Євросоюзі, і Україна буде до цього готовою», – заявив Глава держави.

Він зазначив, що в цьому напрямі завданням усіх українських дипломатів, які працюють у столицях країн та в інституціях Євросоюзу, є максимальна консолідація Європи заради спільної безпеки та розвитку.

«Наприкінці року рішення про початок переговорів щодо вступу нашої держави має бути схвалене Європейською радою, і жодної альтернативи цьому немає», – наголосив Президент.

Щодо євроатлантичної інтеграції України Володимир Зеленський заявив, що наша держава вже зараз має починати підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні.

«Завдання послів у країнах НАТО – працювати для консолідації всіх столиць Альянсу навколо пріоритетів спільної безпеки. Саме в Україні здобувається безпека для нашого континенту та загалом для міжнародного порядку, що заснований на правилах, і це заслуговує на політичне та юридичне визнання всіма нашими союзниками», – сказав він.

Не менш важливим завданням Президент назвав отримання безпекових гарантій для України на шляху в НАТО, пакет яких у другій половині поточного року стане цілком конкретним. За словами Глави держави, до Спільної декларації з «Групою семи» на сьогодні приєдналися ще 12 країн-партнерів.

«Цього тижня ми починаємо роботу вже над двосторонніми угодами, і першою державою, із якою працюємо, стали США», – повідомив Володимир Зеленський і акцентував на необхідності подальшої роботи щодо приєднання до документа інших країн.

Крім того, Президент наголосив на важливості продовження політики сусідства, адже в сучасному світі всі вільні демократичні країни потребують добросусідства.

«Ваше завдання – створювати для нашої держави більше добросусідських можливостей. Захищати наші інтереси, але й захищати спільність інтересів із сусідами – з усіма, окрім держави-агресора та її сателітів. Україна вміє бути вдячною та є вдячною кожній країні, абсолютно всім людям, кожному народу, які нам допомагали. Але й наш внесок у спільну безпеку заслуговує на вдячність», – сказав Володимир Зеленський.

На його переконання, Україні потрібні нові прояви солідарності та нові програми співпраці й довготривалої системної підтримки.

Нагадаємо, у Закарпатській області Президент провів нараду з керівниками дипломатичних установ України в іноземних державах, під час якої назвав п’ять основних зовнішньополітичних орієнтирів на наступний політичний сезон.