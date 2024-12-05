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Членство України в ЄС є одним зі стовпів миру в нашій державі – Ігор Жовква

5 грудня 2024 року - 15:29

Членство України в ЄС є одним зі стовпів миру в нашій державі – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із міністеркою з європейських справ Данії Марі Б’єрре, яка прибула до Києва у складі делегації данських депутатів Європейського парламенту на чолі з віцепрезиденткою ЄП Крістель Шальдемозе.

Ігор Жовква подякував Данії та Європарламенту за важливі рішення щодо надання Україні необхідної допомоги для боротьби з російською агресією.

«Особливо цінуємо понад 7 мільярдів військової допомоги з боку Данії, яка посилює наші оборонні спроможності як на землі, так і в небі. Окремо вдячні за зміцнення нашої протиповітряної оборони системами ППО та бойовою авіацією, а також за значний фінансовий внесок у розвиток українського виробництва стратегічно важливого озброєння», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Основна тема зустрічі – членство України у Європейському Союзі. Ігор Жовква та Марі Бʼєрре обговорили прогрес України на цьому шляху, відзначили темпи адаптації внутрішнього законодавства до правової системи ЄС та обмінялися думками щодо очікування від данського головування в Раді Євросоюзу у другій половині наступного року.

«Членство України в ЄС є одним зі стовпів миру в нашій державі. Питання членства України в ЄС і НАТО не є предметом дискусії. Це чітко визначений Президентом курс, яким ми твердо йдемо й докладатимемо всіх зусиль для підтримання високої динаміки переговорного процесу та втілення реформ. Розраховуємо на рішучу підтримку України з боку Данії на цьому шляху», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

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