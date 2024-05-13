Членство в НАТО – гарантія миру й безпеки України та світу: Міжнародна робоча група Єрмака-Расмуссена оприлюднила офіційний звіт

Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, співголовами якої є керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, оприлюднила звіт з обґрунтуванням необхідності та конкретними пропозиціями щодо майбутнього членства України в Альянсі.

Насамперед у документі йдеться про те, що на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вашингтоні, Альянс має надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ та запросити Раду Україна – НАТО визначити конкретні умови членства.

«Надійна перспектива членства в НАТО є способом переконати Росію, що вона не виграє від ведення війни. Запрошення України зараз розпочати переговори про вступ – це спосіб дати чіткий сигнал Росії про необхідність припинити війну та дати Україні шанс на справедливий мир», – наголошується у звіті.

Міжнародна група Єрмака-Расмуссена пропонує встановити чіткі часові межі вступу України до Північноатлантичного альянсу – не пізніше липня 2028 року за виконання конкретних умов.

Також запропоновано інтенсифікувати зусилля України та її союзників, спрямовані на перешкоджання оперативному успіхові Росії в повітрі, на морі та на землі, зняти всі застереження щодо типів звичайних озброєнь, які постачаються в Україну, і, що важливо, щодо способів їх використання проти військових цілей у РФ.

Міжнародна робоча група наголошує на необхідності об’єднання мережі двосторонніх угод із безпеки між Україною та її партнерами в межах міжнародного договору (компакту). Зокрема, його мета – розбудова Збройних Сил України, щоб вони могли до кінця десятиліття досягти розміру та структури, достатньо міцної для захисту від можливого нападу Росії в майбутньому та посилення колективної оборони НАТО.

Запропоновано, щоб члени Альянсу зобов’язалися витрачати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні, а також розблокування заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів і використання їх для підтримки України.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що ненадання нашій країні запрошення на Вашингтонському саміті може ще більше посилити агресію з боку РФ.

«Сильні та чіткі рішення на саміті НАТО в липні будуть надзвичайно важливими для майбутнього справедливого миру в Україні та всьому євроатлантичному регіоні. Вони також стануть гарною мотивацією та потужною підтримкою для українських військових та всіх наших громадян», – акцентував він.

Андерс Фог Расмуссен переконаний, що для перемоги України та встановлення стійкого миру необхідні рішучі дії з боку НАТО.

«Лідери Альянсу повинні чітко заявити, що наша підтримка безпеки й суверенітету України є незворотною. У цьому звіті викладені чіткі заходи для досягнення цієї мети шляхом посилення економічної та військової підтримки для стримування й припинення війни Путіна. Він також рекомендує лідерам НАТО розпочати переговори про вступ з Україною на саміті у Вашингтоні в липні. Приєднання України до НАТО – це найпевніший шлях до тривалого миру та безпеки у Європі», – наголосив він.

Звіт додається.

Документ підписали члени групи:

колишня Президентка Литви Даля Грибаускайте;

колишній Президент Польщі Александр Квасневський;

колишня Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін;

колишній Прем’єр-міністр Польщі Марек Белька;

колишній Прем’єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда;

колишній Прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт;

колишній Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон;

колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон;

колишній міністр закордонних справ, міністр оборони Канади Пітер Маккей;

колишня міністерка закордонних справ, внутрішніх справ і оборони Франції Мішель Алліо-Марі;

колишній міністр закордонних справ Великої Британії лорд Вільям Хейг;

колишній Посол США в НАТО Іво Даалдер;

колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер;

колишній радник з питань національної безпеки Канади Джоді Томас;

колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк;

колишній заступник Генерального секретаря НАТО Хайнер Браусс;

колишній заступник Генерального секретаря НАТО Гідрімас Єглінскас.