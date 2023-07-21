Чорне море не належить Росії, тож Україна спільно з Туреччиною та ООН працює над розблокуванням судноплавних шляхів – Президент 

Країни Чорноморського регіону, зокрема Україна й Туреччина, підтримують одна з одною конструктивні та предметні відносини, і лише Росія безпідставно прагне панувати в акваторії Чорного моря. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, беручи онлайн-участь у 14-му щорічному Аспенському безпековому форумі (Aspen Security Forum).

Під час заходу Глава держави відповів на запитання журналіста CNN, впливового політичного аналітика й експерта в галузі міжнародних відносин Фаріда Закарії та заступниці Прем’єр-міністра Канади Христі Фріланд.

«Усім нам треба не забувати: Чорне море – це море всіх наших держав і людей. Воно не належить Російській Федерації. Там є Україна, є Туреччина, Румунія, Болгарія. Ми розмовляємо з усіма країнами Чорноморського узбережжя – предметні прагматичні людські відносини і, що дуже важливо, правові відносини. А Росія вважає, що Чорне море – суто російське», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна докладає зусиль задля розблокування роботи «зернового коридору» та сподівається на досягнення результату в цьому питанні.

«Ми шукаємо вихід. Ми зверталися до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, я з ним особисто говорив. Я розмовляв із Президентом Ердоганом. Говорячи про цю кризу, ми бачимо певні шляхи виходу. Якщо вдасться нам, вдасться Ердогану, якщо ООН буде ще міцнішою – я думаю, у нас усе вийде», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також зауважив, що російське суспільство не бачить жодних перемог Росії ні на полі бою, ні в економіці.

«Я думаю, що вони максимально демотивовані. Вони не бачать жодних перемог ніде: у цивільному житті, у військовому плані. Навіть ті, хто підтримує політику війни та агресії Президента Путіна… Я думаю, що цей відсоток (підтримки. – Ред.) зменшується», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні, коли Росія втратила внутрішню єдність, країни-партнери мають продемонструвати всебічну підтримку України.

«Світові не можна втратити єдність. Єдність сьогодні – це критерій переможців. І думаю, що завдяки цій міцності нам вдасться не втратити увагу світу до українських викликів, потреб, дефіцитів. І ми обов’язково досягнемо своєї мети – наша земля, наші люди, мир і повага до суверенітету України», – сказав Президент.

Він зазначив, що Україна потребує великої кількості далекобійної зброї, артилерії, щоб вийти в паритет із російською стороною.

«Хотілося б, щоб ми були в артилерії як мінімум однакові, а бажано, щоб були кращими. Зразки західної зброї, зброї НАТО кращі, але її в нас менше. І якщо її менше, то повинен бути хоча б баланс далекобійності. Цього нам не вистачає», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, країни-партнери мають також розв'язати питання постачання Україні сучасних військових літаків.

«Нам не вистачає сучасних літаків. Я кажу не лише про якість, а й про кількість. Ми дуже вдячні, що світ розблокував питання тренувальних місій. У серпні почнемо. Але дуже важливо, щоб, крім тренування, була сьогодні впевненість, що ми отримаємо ці літаки у відповідній кількості», – наголосив Президент.

Відповідаючи на запитання Христі Фріланд, Володимир Зеленський нагадав, що спілкувався з нею в ті дні, коли російські війська намагалися окупувати Київ, і навіть у той важкий момент він був упевнений, що Україна здобуде перемогу над ворогом.

«Тому що правда – на нашому боці. Наші сім’ї – на нашому боці, наші діти, яких ми любимо. Це життя. Тому життя – на нашому боці. І я впевнений, що світ, його єдність – також на нашому боці. Тому я впевнений, що ми переможемо», – резюмував Глава держави.