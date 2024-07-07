Чорноморський регіон тепер завжди буде вільним від російського домінування – Президент в Одесі привітав військових моряків

З нагоди Дня Військово-Морських сил Президент Володимир Зеленський в Одесі привітав військових моряків та відзначив їх державними нагородами.

«За час цієї війни Україна здобула зовсім інший статус для Чорноморського регіону – цей регіон тепер завжди буде вільним від російського домінування. Наша держава завжди матиме свій флот – сучасний флот, власний вплив та чітку стратегію дій, нову Морську стратегію України. Все це було б неможливим без хоробрості й результатів наших українських морпіхів», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив героїзм моряків, воїнів Річкової флотилії, льотчиків авіації ВМС, зенітників, артилеристів. Він також додав, що всі українці завжди мають пам’ятати, через що проходять наші воїни та якою ціною вони захищають незалежність нашої України. Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв.

Президент нагородив орденом «Золота зірка» Героя України молодшого сержанта Владислава Андрущенка, який брав участь у звільненні Макарівки та Старомайорського на Донеччині. Торік у жовтні очолив штурмову групу роти морської піхоти, що форсувала Дніпро, успішно висадилася на лівому березі та підійшла до села Кринки. Цьогоріч бійці змусили російських окупантів відступити там із ключових позицій і розширили плацдарм. Владислав Андрущенко неодноразово зазнавав поранення й після лікування повертався на поле бою.

Відзнаку Глави держави «Хрест бойових заслуг» отримали:

Молодший сержант Ярослав Козійчук. Торік у грудні бойова група під його командуванням десантувалася на лівий берег Дніпра, зайняла позиції ворога, штурмувала опорні пункти, знищила бронетехніку та особовий склад окупантів.

Старший матрос Віталій Кошелюк. Він очолював штурмову групу, яка вела наступальні дії у Кринках на Херсонщині. Протягом квітня-травня знищив два бетеери та три автомобілі, п’ять бліндажів, антену ворога та 17 російських окупантів;

Капітан Василь Пушкаш. Організовував евакуацію поранених та загиблих побратимів із позицій на лівому березі Дніпра. Навесні провів операцію з висадки десанту поблизу Кринок. Його підрозділ штурмував позиції російських окупантів, захопив ворожий комплекс РЕБ і провів розвідку територій – завдяки цьому Сили спецоперацій змогли закріпитися на нових позиціях.

Президент також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.

Глава держави вручив почесні відзнаки «За мужність та відвагу» 26-му та 27-му окремим дивізіонам річкових катерів Річкової флотилії Військово-Морських сил ЗСУ.