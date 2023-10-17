Цифровізацію медичних документів для усиновлення анонсувала Юлія Соколовська на презентації результатів року функціонування розширеного неонатального скринінгу в Україні

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська взяла участь у заході, присвяченому річниці впровадження розширеного неонатального скринінгу.

Відповідно до бачення Президента Володимира Зеленського, кожна дитина в Україні, яка залишилася без батьківського піклування, має виховуватися в родині. Тож на зустрічі Юлія Соколовська анонсувала започаткування нового напряму важливої спільної роботи Міністерства охорони здоров’я та Міністерства соціальної політики, який стосується процесів усиновлення.

Як повідомила заступниця керівника Офісу Глави держави, перші кроки в цьому напрямі вже зроблено: кожен, хто хоче всиновити дитину, може подати заяву та документи через портал «Дія», а також отримати допомогу при усиновленні. Однак усе ж необхідно зібрати паперові медичні висновки та зрозуміти стан, потреби дитини.

Наступний крок – цифровізація всіх необхідних медичних документів про стан здоров’я дитини та кандидата в усиновлювачі. Вся необхідна інформація надходитиме в порядку обміну даними між відомствами.

Важливий елемент цифровізації – фіксація в електронних системах залишених дітей.

«Нам як країні потрібно мати вчасну, централізовану та достовірну інформацію про залишених дітей і не тільки, про їхні справжні й повні діагнози, результати медичних оглядів та анкети з дуже докладною інформацією про фізичний і ментальний розвиток», – зазначила Юлія Соколовська.

За її словами, це напрям роботи, де цифровізація не лише спрощує, а й рятує життя.

«Я впевнена, що цей напрям буде не менш успішним, ніж неонатальний скринінг, і допоможе як дітям, так і дорослим, які ухвалюють рішення їм допомагати», – сказала вона.

Рік тому в Україні було започатковано розширений неонатальний скринінг новонароджених на 21 рідкісне захворювання. Дослідження почали проводити у 12 областях країни на базі регіональних лабораторних центрів – Київського та Львівського. А з 24 квітня 2023 року його здійснюють в інших областях країни завдяки відкриттю регіональних центрів скринінгу в Харкові та Кривому Розі.

За цей час проведено понад 140 тис. досліджень.

Юлія Соколовська акцентувала, що раннє виявлення хвороб і призначення лікування дає змогу запобігти їх розвитку та створює всі умови для тривалого й повноцінного життя дитини, зменшує передумови для набуття інвалідності. Ця комплексна державна програма з погляду обладнання, кваліфікації, цифровізації є прогресивною й на світовому рівні. Особливо вражає, що її реалізовано під час воєнного стану.

Крім функції збереження здоров’я дитини, скринінг разом із вчасним лікуванням і підтримкою родини запобігає відмові батьків від новонароджених зі складними захворюваннями.