Ціна питання дуже велика – безпека й добробут наших людей – Президент під час наради з питань енергобезпеки

Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячену енергетичній безпеці.

Глава держави нагадав, що позавчора він відвідав шахту «Лісова» у Львівській області, де загинули двоє гірників, і висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

«Два роки тому загинули 8 гірників на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля». Нещодавно загинули 17 шахтарів на шахті «Східкарбон» біля Луганська. Це все наші люди. Проблеми у вугільній галузі мають спільне коріння, де б вони не виникали», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що за останній тиждень він побував у двох місцях, де гинуть українці.

«Якщо на фронті вбивають кулі й снаряди, то в тилу – безвідповідальність, безгосподарність і корупція», – підкреслив Володимир Зеленський.

Сьогодні проблематику енергетики обговорили у форматі наради, а за два тижні будуть ухвалені відповідні рішення.

«Ціна питання дуже велика – безпека й добробут наших людей», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський констатував, що протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%. Українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їхнього отримання з різних джерел.

«Попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає. Завтра – літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону», – наголосив Президент.

Глава держави нагадав, що одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери, і ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків. З 1 липня має запрацювати черговий етап ринку електроенергії.

«Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України у цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери», – підкреслив Володимир Зеленський.