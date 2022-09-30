Цивілізований світ має показати Росії, що їй не зійде з рук ані спроба анексії, ані ядерний шантаж – Андрій Єрмак у колонці для The Atlantic

Відповідь на ядерний шантаж Росії має бути жорсткою та однозначною, інакше кожен диктатор намагатиметься отримати ядерну зброю, і всі угоди про її нерозповсюдження стануть марними.

Про це йдеться в колонці керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, опублікованій в американському журналі The Atlantic.

Андрій Єрмак звертає увагу читачів на те, що напередодні російська влада провела на окупованих територіях України фейкові референдуми та визнала їх результати. Крім того, програючи на полі бою в Україні, РФ почала погрожувати ядерними ударами, щоб змусити українську державу відмовитися від боротьби за своїх людей і свою землю.

«Відповідь на ядерний шантаж Росії має бути жорсткою та однозначною, такою, що відкидає саму ідею поступок ядерному агресору. Інакше кожен амбітний диктатор намагатиметься отримати ядерну зброю, а кожна країна, яка її не має, прагнутиме придбати її для самозахисту. Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї виявляться марними. Далі будуть ядерні війни з мільйонними жертвами», – наголосив Андрій Єрмак.

Тож, на його переконання, сьогодні цивілізований світ має продемонструвати рішучість і чітко дати зрозуміти РФ, що їй не зійде з рук ані спроба анексії, ані ядерний шантаж. Одним із таких рішучих кроків може стати укладання Київської безпекової угоди, рекомендації до якої нещодавно були презентовані.

«Цього місяця я разом з Андерсом Фог Расмуссеном, колишнім Генеральним секретарем НАТО, підготував набір рекомендацій на основі наших консультацій із міжнародною групою експертів. Ми закликали до розробки Київської безпекової угоди – документа про стратегічне партнерство, яке об’єднує Україну та низку держав-гарантів», – розповів керівник Офісу Президента України.

За його словами, принцип дії цієї угоди простий: безпека України залежить насамперед від здатності захищатися. Щоб робити це ефективно, Україні потрібна довгострокова підтримка союзників. Київська безпекова угода спрямована на надання практичної допомоги у зміцненні обороноздатності України.

«Основна група союзників України, що має значний військовий потенціал, могла б взяти низку зобов’язань, які є політично та юридично обов’язковими. На додачу до цих зобов’язань ширша група міжнародних партнерів запропонувала б набір невійськових гарантій на основі санкцій», – зазначив Андрій Єрмак.

Він акцентував: ці рекомендації не замінюють прагнення України здобути членство в НАТО. Гарантії безпеки захищатимуть нашу державу, доки вона не приєднається до Альянсу.

«Київська безпекова угода дасть Росії зрозуміти, що ціна її агресії зростатиме, доки не стане надто високою для неї. Допомога Україні для захисту себе, виживання та зрештою для перемоги – це найкраща інвестиція, яку можуть зробити наші союзники, щоб подбати про безпечніше майбутнє для всього світу», – підсумував Андрій Єрмак.

