Цього року нові винищувачі будуть у нашому небі – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні ми в Харкові. Візит Марка Рютте, Прем’єр-міністра Нідерландів. Разом із ним відвідали наших воїнів – хлопці відновлюються після поранень. Мав честь подякувати їм, відзначити державними нагородами. Я вдячний кожному лікарю, усім нашим медичним працівникам, які рятують життя. Це найпочесніша робота.

Разом із Марком пройшлися Харковом – місцями влучань російських ракет. Звичайні будинки розбиті, зруйнована міська інфраструктура… Важливо додати Харкову безпеки. З усіма лідерами працюємо, щоб посилити ППО і тут, і для інших наших міст. Світ має такий потенціал, і потрібна достатня спільна рішучість, щоб російський терор програв.

Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. У цьому році нові винищувачі – вони будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їх ракет.

Головком Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Микола Олещук, міністр оборони Рустем Умєров провели спеціальний військовий брифінг для Марка Рютте щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших можливостей в активних діях та в захисті на конкретних напрямках. Звичайно, говорили й саме щодо Харкова. Я вдячний за готовність Нідерландів допомагати й надалі.

Підписали з Марком двосторонню безпекову угоду між нашими державами – безпекові гарантії, безпекове співробітництво. Це вже сьома така безпекова угода з партнерами – сильна угода. Є конкретний обсяг військової підтримки на рік – 2 мільярди євро, є всі деталі нашої спільної роботи і в оборонній сфері, і в політиці, і для досягнення справедливості. Нідерланди підтримують необхідність створення спеціального трибуналу щодо російської агресії, підтримують нашу роботу – і в Україні, і з партнерами – щодо притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців та посилення санкцій проти Росії за війну.

І це сьогодні справді сильний візит. Я вдячний Марку особисто і всьому народу Нідерландів за підтримку України.

І вже підготували активну міжнародну роботу на березень: буде більше підтримки, готуємо нові безпекові угоди, будуть нові домовленості щодо зброї для наших воїнів.

Ключове те, що Росія повинна втрачати, а наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку. Все для цього робимо. Я дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!