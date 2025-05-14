Цього тижня був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення війни, якби Путін не злякався приїхати до Туреччини – Володимир Зеленський

Цього тижня був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення війни, якби тільки Володимир Путін не злякався приїхати до Туреччини. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на пленарному засіданні шостого саміту Європейської політичної спільноти в Тирані (Албанія).

Глава держави наголосив, що він був готовий зустрітися з Володимиром Путіним в Анкарі або Стамбулі та розв’язати всі важливі питання. Але натомість до Туреччини приїхала російська делегація низького рівня, у складі якої немає жодної людини, що ухвалює рішення в Росії. Попри це Президент України направив на переговори українську команду на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб з’ясувати, чи здатні росіяни справді щось вирішити.

«Наш пріоритет номер один – це повне, безумовне й чесне припинення вогню. Це має статися негайно, щоб зупинити вбивства та створити міцну основу для дипломатії. Якщо російські представники в Стамбулі сьогодні не зможуть погодитися навіть на це – на припинення вогню, на цей очевидний і необхідний перший крок, – тоді стане на сто відсотків зрозуміло: Путін продовжує підривати дипломатію», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що у разі відмови російської делегації підтримати безумовне припинення вогню світ має посилити тиск на РФ.

«Потрібна жорстка реакція, зокрема санкції проти енергетичного сектору Росії та її банків. Тиск має зростати, доки не буде досягнуто реального прогресу», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення війни, та закликав Володимира Путіна надати своїй делегації реальні повноваження.

Крім того, Глава держави заявив, що одним із кроків для побудови довіри в переговорному процесі має стати повернення військовополонених, цивільних заручників та викрадених Росією українських дітей. Президент також наголосив, що необхідно чітко визначити питання, які мають розв’язуватися на рівні лідерів.

Володимир Зеленський зазначив, що впродовж дня інформуватиме партнерів про те, що відбувається в Стамбулі.