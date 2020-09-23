Цьогоріч на Закарпатті будують втричі більше доріг, ніж у попередні 10 років – Президент

Під час робочої поїздки на Закарпаття Президент України Володимир Зеленський проінспектував перебіг реконструкції автодороги державного значення М-24 Велика Добронь – Мукачево – Берегове – контрольно-пропускний пункт «Лужанка», яка відновлюється в межах Національної програми «Велике будівництво».

Глава держави оглянув ділянку поблизу міста Чопа, яка буде завершена у жовтні. Загалом цьогоріч у Закарпатській області будується 370 км доріг, на 223 км з них вже зроблено верхній шар, вони відкриті для проїзду.

Як повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков, ключовий об’єкт «Великого будівництва» в області – дорога Н-09, яка пролягає від Львова через Івано-Франківськ до Мукачева. Цього року завершується оновлення дороги у трьох областях на 90% протяжності.

На Закарпатті траса проходить через районні центри, а саме міста Мукачево, Хуст, Тячів та Рахів. Майже завершені ремонтні роботи на ділянках від Мукачева до села Горбок, закінчено ремонт обходу міста Хуста, ділянки між містами Хуст і Тячів.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров зауважив, що ремонт доріг державного значення сприятиме збільшенню притоку туристів у регіон. Крім того, поліпшиться проїзд до пунктів пропуску на кордоні, які також планується реконструювати та зробити сучаснішими й зручнішими.

«На мапі Укравтодору написано «Амбітний план». Я радий вітати закарпатців з тим, що цей амбітний план перетворюється на нашу реальність. 370 кілометрів доріг державного значення буде побудовано цього року. За 10 років у сумі було побудовано на Закарпатті 130-140 кілометрів доріг. Тобто за 10 місяців цього року буде в три рази більше побудовано, ніж за 10 років. Я вважаю, що це перемога і для нас, і для всіх закарпатців. Зупинятися на цьому ніхто не збирається», – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що за декілька років можна буде відновити всі дороги в області.

Станом на цей тиждень в Україні повністю зроблено 2022 км доріг. У лідерах – Закарпаття, де побудували 223,5 км. За планом Укравтодору, до кінця року повинні зробити 4200 км автошляхів по всій країні.