Цьогоріч у Вільнюсі нарешті варто визначити, що Україна буде членом НАТО – звернення Президента України до учасників саміту «Бухарестської дев’ятки»

Дуже дякую, дорогі колеги!

По-перше, хочу подякувати, дорога Зузано, Клаусе, Анджею, за запрошення.

Єнсе, пане Генеральний секретарю!

І шановні присутні!

Сьогодні російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого. Цієї ночі вони підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції – о 2:50 ночі стався цей вибух. Абсолютно свідомий, підготовлений вибух. Вони точно знали, що вони роблять.

Уявіть собі: об’єм водосховища, яке тримала ця дамба, – одне з найбільших водосховищ України.

З ночі триває затоплення районів півдня нашої країни. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч – досі там.

80 міст і сіл під водою. І вже почалась евакуація. І це лише первинні наслідки. На жаль, трагедія значно ширша.

Каховське водосховище було джерелом питної води для мільйонів людей. Тепер замість водогону – лише підвіз води. Уявіть: для міст, у яких живуть десятки й сотні тисяч людей.

Каховське водосховище було джерелом води й для фермерства, для аграрного виробництва. Колосальні площі тепер без зрошування. І зараз навіть важко визначити, якими будуть наслідки для навколишнього природного середовища…

Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. І це – справжній екоцид!

Звичайно, усі наші служби, усі, хто може дати людям порятунок, уже залучені. Але тільки на підконтрольній Україні території.

На жаль, уже понад рік Росія контролює і цю дамбу, і всю Каховську гідроелектростанцію. І підірвати її якось ззовні, обстрілами фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами. І підірвана ними.

І це ще раз демонструє, із яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила, та що насправді Росія несе Європі та світу.

Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років. І це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії – поразка, яку ми все одно забезпечимо, – буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу.

Шановні пані та панове!

Звичайно, ми мобілізуємо всю можливу підтримку зараз, після такого російського удару по людях і природі. І я вдячний усім лідерам, державам, міжнародним організаціям, які вже засудили цей російський теракт.

І ми закликали зібрати Радбез ООН та дійдемо до всіх, хто здатний притягти Росію до законної та справедливої відповідальності за цей терор. Але, щоб справді гарантувати безпеку, треба все ж більше, ніж це.

Поки держава-терорист іще сподівається якось відігратися, поки в Росії ще знають, що десь тут, у Європі, залишаються сумніви й страхи, усі ми з вами в небезпеці. Бо безпека – це завжди визначеність. І це завжди передбачений заздалегідь програш того, хто посягає саме на безпеку.

Ми рухаємося на землі, звільняючи наших людей від російської окупації.

Ми створюємо повітряний щит, який захищає життя від ударів російських ракет та іранських дронів.

Ми створюємо коаліцію «Петріотів», яка покаже всім, усім потенційним агресорам у світі, що вільні нації мають ефективну зброю для захисту від будь-яких ракет.

Ми створюємо й нову коаліцію винищувачів, які захистять наших людей від російських керованих авіабомб та інших форм російського авіаційного терору.

Я впевнений: знайдемо спосіб протистояти й екологічному терору Росії.

Проте хіба ми з вами не знаємо, а що ж постійно підживлює російський реваншизм? Що спонукає Москву намагатись і терором, і катастрофами, і корупцією, і шантажем намагатися взяти під контроль ту чи іншу частину Європи? Ми з вами це точно знаємо.

Це віра господарів Росії у те, що Європа нібито проявить слабкість. Слабкість – це основна надія й ставка терористів.

На жаль, роками у Європі зберігалася безпекова невизначеність – те, для кого ж насправді відкриті двері НАТО. Чи для всіх вільних націй?

Цьогоріч у Вільнюсі на саміті НАТО варто вже показати, що декларовані цінності НАТО та реальні цінності НАТО не відрізняються. Варто вже показати, що слабкості у Європі не буде. Скільки ще катастроф потрібно, щоб держава-терорист нарешті побачила, що терор не є інструментом впливу на рішення НАТО?

А саме для цього Росії катастрофи: Кремль хоче ними обмежити нас і обмежити вас усіх. Я вдячний вам, дорогі лідери, я вдячний тобі, Єнсе, що ви протистоїте цьому. Ваша риторика та дії – це саме те, що потрібно всім нашим союзникам і партнерам. Це те, що потрібно для захисту від терору й катастроф. Для захисту від Росії.

Я дякую всім вам, хто допомагає нам боротися проти російських окупантів. Я дякую всім вам, хто допомагає нам посилювати тиск світу на Росію за терор. Я дякую всім вам, хто допомагає готувати реальний зміст для цьогорічного саміту НАТО.

Нарешті варто визначити, що Україна буде членом НАТО, і це можна визначити лише запрошенням для України приєднатися. Нарешті варто визначити алгоритм, коли і в результаті яких кроків відбудеться таке приєднання.

І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

Коли це буде, це одразу позбавить російський реваншизм його мети. Той, хто руйнує, сам повинен зруйнуватися.

Терор повинен програти. І ми маємо це забезпечувати кожним нашим кроком, кожним нашим вибором і кожним нашим самітом.

Я дякую ще раз, Зузано!

Дякую всім вам, колеги, за запрошення.

Дякую за увагу!

Дякую за підтримку!

Слава Україні!