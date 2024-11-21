Core Group під час 12-ї зустрічі ухвалила заяву, яка підтвердила неминучість покарання винних в агресії проти України

У Ризі відбулася 12-та зустріч Коаліції держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. До коаліції входить 41 держава. Українську делегацію очолила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

За результатами зустрічі узгоджені ключові параметри роботи трибуналу, зокрема щодо його юрисдикції, та опрацьована дорожня карта, яка чітко передбачила конкретні подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу.

«Ми нарешті досягли значного прогресу цього року. Позиція України є чіткою та однозначною: ми не можемо й не будемо йти на компроміс щодо правосуддя», – зазначила Ірина Мудра.

Крім того, уперше ухвалена заява, яка підтвердила неминучість покарання для агресорів. У ній також відображена рішуча спільна позиція міжнародної коаліції держав-учасниць та їхня відданість найшвидшому створенню спеціального трибуналу.

Крім того, коаліція відзначила прогрес у підготовці проєкту двосторонньої Угоди між Радою Європи та урядом України щодо створення спеціального трибуналу, проєкту його статуту та проєкту Розширеної часткової угоди, у якій визначені умови підтримки трибуналу.

Спеціальний трибунал створюється для покарання найвищого військово-політичного керівництва країн-агресорів за планування, підготовку, розв'язання та ведення агресивної війни – найтяжчого міжнародного злочину.