Ця війна повинна ставати для Росії все більшою й більшою проблемою – виступ Президента на конференції Fair Play

Слава Україні!

Дорогі друзі!

Сьогодні ми всі тут заради таких дій, які здатні максимально серйозно впливати на державу-агресора. Кожен із вас міг побачити, як багато є доказів, що Росія критично залежить від звʼязків зі світом. Без таких звʼязків просто не було б цієї війни.

Російські ракети, дрони, майже вся техніка на полі бою, яка справді має силу, російські фінанси, їхні технологічні компанії та комунікації – усе це залежить від того, як Росія торгує зі світом, як Росія продає нафту, інші товари, імпортує технології, обладнання, компоненти. Російське виробництво зброї прямо залежить від наявності сучасних верстатів. Російські ракети та дрони складаються з десятків критичних компонентів, які вони завозять завдяки різним схемам з інших країн. Російський бюджет критично залежить від нафтогазових доходів. Російська економіка, російські олігархи не можуть нормально функціонувати без фінансових зв’язків з юрисдикціями світу. І, що не менш важливо, це особисті капітали путінської так званої еліти – усіх цих убивць та їхніх спільників. Вони дуже люблять гроші. Вони дуже люблять своє розкішне життя, накопичують украдені кошти, хочуть для своїх дітей хорошої освіти, зокрема у Європі, потребують нормальної медицини – що довше Росія воює, то менше в Росії нормального. Якраз так звана путінська еліта це усвідомлює дуже добре та дуже хоче, щоб Захід не просто не запроваджував нових санкцій, а щоб послабив усі чинні санкції. Тому наше з вами спільне завдання очевидне – поки Росія вкладається в цю війну, для них має бути максимально закритим увесь світ. Це і про безпеку – нашу з вами, і про звичайну людську справедливість. Саме це ми повинні з вами забезпечувати санкційними режимами – нашими та партнерів.

На жаль, сьогодні навіть країни Заходу ще досі продовжують постачати Росії обладнання та критичні компоненти. Наші експерти зафіксували вже сотні типів різних компонентів, які містяться в російських дронах, у російських ракетах. На жаль, тільки за один минулий рік були зафіксовані постачання в Росію верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Також відомо про контракти з постачанням, які заплановані вже на наступний, 26-й, рік. Все це треба зупиняти. Безумовно. Так само потрібен подальший тиск на кожного суб’єкта у світі, хто допомагає Росії зберігати експорт, хто допомагає транспортувати нафту, шукати схеми для обходу фінансових обмежень. Ми маємо вже зараз працювати для того, щоб новітні технології, зокрема в галузі штучного інтелекту, були включені до пріоритетів експортного контролю державами-партнерами, оскільки штучний інтелект усе частіше й більше інтегрується у зброю. Вже зараз необхідно встановити обмеження на постачання в Росію готових моделей штучного інтелекту, придатних для військового застосування. Також – інструментів і сервісів для тренування штучного інтелекту, зокрема хмарних сервісів, високопродуктивного обчислювального обладнання, а також спеціалізованих датасетів, включно з комерційними супутниковими знімками. Тобто наша санкційна робота має бути абсолютно конкретною у кожному напрямі та максимально сучасною. Необхідно створити нову міжнародну платформу з контролю за експортом товарів подвійного призначення, і це має допомогти нам не тільки в захисті від Росії безпосередньо, але також опосередковано від її спільників – таких, як режими в Пхеньяні й Тегерані. Окремо я хочу відзначити роботу кожного й кожної, хто обмежує російські заробітки на енергоресурсах. Завдяки нашим державним інституціям, завдяки нашим сильним партнерам, завдяки співпраці з громадянським суспільством є справді хороші результати в санкціях проти російського тіньового танкерного флоту. І цього має бути ще більше. Ми маємо розширювати санкції на капітанів танкерів, на всіх повʼязаних юридичних осіб, а також на термінали, із яких відвантажується російська нафта. Все це – колосальна щоденна робота: від експортного контролю, обмеження ланцюгів постачання до блокування фінансових інструментів та персональних санкцій. Але все це потрібно, бо без цього Москва не буде думати про мир.

Звісно, ми робимо свою частину роботи. Наші санкційні пакети дуже активні, і я хочу подякувати всій команді, яка це забезпечує. Сьогодні є й нові санкції України проти виробників і постачальників компонентів та обладнання для російської військової промисловості – ще 87 суб’єктів, більшість із яких російські. Але ми маємо стати ще швидшими і ще сильнішими. Тому також сьогодні є чітке рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації всіх санкцій. Це абсолютно необхідний процес. Станом на сьогодні є різна швидкість застосування санкцій, є випадки, коли ми в Україні діємо швидше, є випадки, коли партнери більш активно працюють проти тієї чи іншої особи чи напряму, що заслуговують на сильні санкції.

Сьогодні ми починаємо швидку синхронізацію. Кожне необхідне рішення партнерів щодо санкцій проти Росії та пов’язаних із нею осіб має бути виконане в Україні швидко. Наші українські санкції проти тих, хто обрав Росію та хто обрав війну, проти тих, хто допомагає агресії, – українські санкції мають бути підтверджені також в інших юрисдикціях. Треба працювати активніше і з компаніями безпосередньо, з ключовими світовими виробниками обладнання передусім і компонентів, з ключовими розробниками, щоб було більше контролю на рівні виробників за тим, куди потрапляє саме їхня продукція. Халатність у контролі має приводити до потрапляння в санкційні списки та до дієвих обмежень.

Ця війна повинна ставати для Росії все більшою й більшою проблемою. І кожен російський удар по наших містах і громадах повинен ставати приводом для нових санкційних ударів у відповідь. Зараз у мене були хороші зустрічі в Європі та на саміті «Групи семи» в Канаді з нашими партнерами – багато говорилося зокрема про санкції. Партнери готові підтримувати. Я хочу за це подякувати. Ми очікуємо від усіх наших державних інституцій, починаючи від Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України, Національного банку, Ради національної безпеки і оборони, – я очікую більш швидкої роботи та результатів, які будуть синхронізовані з партнерами. Є абсолютно чітке завдання. Є абсолютно чіткі терміни. І абсолютно чітко можна перевірити результат. Маємо значно збільшити санкційний тиск. Дякую всім, хто нам допомагає! Дякую за сьогоднішній день, за організацію. Дякую всім, хто завдає Росії ударів у відповідь на війну – цілком справедливо.

Слава Україні!