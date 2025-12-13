Ця війна та відповідальність Росії за неї мають стати чітким прикладом, щоб інші зрозуміли, що не варто обирати агресію – виступ Президента на дипломатичній конференції

Дуже дякую, шановний Прем'єр-міністре, дорогий Діку, щиро тобі дякую!

Також шановна Президентко Санду, Має!

Шановний Генеральний секретарю Берсе!

Дуже дякую за запрошення. Дякую вам за все, за вашу підтримку!

Шановні друзі, міністри!

Насамперед хочу сказати вам дякую – вашим країнам, вашим лідерам, просто вашим людям. Це дуже важливо, що всі ці роки війни ваші народи підтримують нас. Дуже дякую вашим людям за всю цю підтримку – підтримку нас, України, людей, і наших дітей, і нашого права на самооборону – у всіх сенсах цього слова. Не тільки права на фізичний захист як незалежної держави від зовнішньої агресії, а й права на життя – права на нормальне життя в безпеці, на яке заслуговують усі у Європі та в будь-якій іншій частині світу.

Сьогодні – і цього року – для України створюються речі, які мали б розпочатися вже давно, принаймні ще у 2014 році.

Але насправді, з огляду на те, скільки воєн Росія розпочала або підтримала, це мало статися ще раніше.

Європа має дуже, дуже довгу історію воєн і не може дозволити собі ставитися до цього легковажно. Увесь тиск на Росію має залишатися в силі, доки триває окупація нашої землі. Росія має відчувати, що вона злочинець, і нести за це відповідальність, доки наші люди залишаються в російському полоні та доки викрадені Росією українські діти не повернуться додому. Санкції мають обмежувати Росію, доки вона не почне поважати мирне життя та права своїх сусідів. І, звісно, звісно, кожен російський воєнний злочин має тягнути за собою наслідки – для тих, хто їх скоїв.

Ми сподіваємося, що трибунал щодо російської агресії справді розпочне свою роботу – не тільки для нас, а й для всіх, хто прагне миру у Європі.

Ми розраховуємо, що всі компенсаційні механізми – від Реєстру збитків і Компенсаційної комісії до здійснення фактичних виплат – почнуть діяти та отримають сильну й достатню міжнародну підтримку, щоб люди могли справді відчувати, що будь-які збитки, спричинені війною, можуть бути відшкодовані.

Ця війна та відповідальність Росії за неї мають стати чітким прикладом, щоб інші зрозуміли, що не варто обирати агресію.

Дякую.

Слава Україні!