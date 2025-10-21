Далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни – Президент

Президент Володимир Зеленський під час участі в засіданні Європейської ради закликав лідерів країн Європейського Союзу підтримати Україну в наданні далекобійної зброї та постачанні систем ППО, ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів, забезпечити реалізацію ініціатив PURL і SAFE, а також знайти спосіб розблокувати переговорний процес щодо вступу України у Євросоюз.

Глава держави зазначив: Росія прагне, щоб Україна ввійшла в зиму в умовах блекауту, і руйнує нормальне життя, щоб змусити людей тікати з країни. Сьогодні російський дрон убив двох журналістів на Донеччині, учора в Харкові кілька російських дронів навмисно атакували дитячий садок, а напередодні в Сумах – вулицю. Майже щодня росіяни обстрілюють енергетичні об’єкти в Чернігівській області.

«Такий терор проти нашої енергетичної системи – це не просто локальна проблема чи лише якийсь далекий конфлікт між двома країнами. Це стає елементом можливого вигляду майбутніх воєн. Росія перетворює будь-яку руйнівну силу на інструмент війни – це тепер частина їхньої військової тактики та доктрини», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, застосування далекобійної зброї змусить режим Володимира Путіна відчути реальні наслідки війни.

«Закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це справді суттєво впливає на Росію. І ця далекобійна зброя є не тільки у США – вона також є в деяких європейських країнах, зокрема «томагавки». Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти. І лише подивіться, як, до речі, занервував Путін, коли порушили цю тему. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також акцентував, що важливо якомога швидше ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів. Запропонований механізм цілком законний і справедливий, адже він заснований на ідеї майбутніх репарацій.

«Ми плануємо використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї. Це для мене важливо. І ці гроші можуть допомогти і вам, і нам. Їх також можна використати вже зараз, щоб посилити нас: посилити ППО України, повітряний флот, позиції на передовій. Це означає порятунок життів», – сказав Президент.

Глава держави додав, що обговорював з урядом США та оборонними компаніями постачання систем Patriot, але деякі країни випереджають Україну у списку очікування.

«Ми пропонуємо змінити порядок: якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові повернути їх або замінити, коли настане наша черга. Тож прошу вас бути гнучкими щодо наших потреб у протиповітряній обороні – у час війни порятунок життів має бути основним пріоритетом», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також відзначив важливість ініціативи PURL. За його словами, у жовтні вона закрила нагальні потреби, але ще не всі обіцяні внески надійшли. Глава держави звернувся з проханням пришвидшити цей процес і закликав приєднатися ті країни, які поки цього не зробили. Крім того, такою ж ефективною може бути програма SAFE, до якої долучилося близько 20 європейських держав.

«Але вона працюватиме лише за умови чіткого зв’язку із цією війною, адже саме ця війна показує, що справді працює, а що ні. Ми говоримо з усіма, щоб переконатися, що SAFE передбачає чітку орієнтацію на Україну. І коли ми про це говоримо, ми насамперед, звісно, маємо на увазі спільне виробництво», – додав Президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що вже понад шість місяців заблокований прогрес щодо кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

«Україна зробила все необхідне, щоб відкрити кластери вчасно. Це штучне блокування, і ми маємо знайти спосіб рухатися вперед. Розширення Євросоюзу означає більшу стабільність у Європі. Це також частина нашої спільної оборони – частина геополітичної безпеки Європи», – підсумував Глава держави.