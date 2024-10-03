Далекобійність нарешті має бути забезпечена саме так, як це потрібно для завершення цієї війни – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні в Києві з першим візитом був новий керівник НАТО Марк Рютте, і це знаковий його візит в Україну – одразу після набуття повноважень Генсека Альянсу. І головне тепер реально наповнити такий пріоритет рішеннями. Зрозуміло, як важливо повністю виконувати кожну нашу домовленість із партнерами про оборонну підтримку. Вчасність у підтримці – це стійкість на фронті. Фронт має бути посилений. І далекобійність нарешті має бути забезпечена саме так, як це потрібно для завершення цієї війни. Всі в Альянсі розуміють, які є потреби.

Не менш важливо перед зимою зараз ППО для України, і також – справжній прогрес для спільного збиття російських ракет і дронів. Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки в небі України, і зокрема поруч із кордонами НАТО – наших сусідів, – є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист. Те, що працює в небі Близького Сходу й допомагає обороні Ізраїлю, може працювати і в небі нашої частини Європи – в Україні, так само допомагаючи рятувати життя. Є спеціальні технічні рішення, є цілком дієва тактика. Сьогодні ми говорили зокрема й про це з Марком Рютте, ми будемо й надалі переконувати всіх партнерів у тому, що треба впровадити – що треба для результативного захисту неба.

І постійно на столі наших перемовин із партнерами питання запрошення для України в НАТО, тема наближення членства. Сьогодні з Марком ми говорили про деталі цього. Всім нам у Європі однаково це потрібно – Україна в Альянсі. І не лише заради більшої спільної сили, не лише тому, що це просто справедливо та заслужено для українців, а ще й тому, що тільки завдяки повній інтеграції України – чіткому нашому положенню у Євроатлантиці – можна надійно прибрати стару й злочинну російську спокусу ламати порядок життя у Європі. Геополітична визначеність для України та для всієї Європи є надзвичайною цінністю. Саме це – надійний фундамент миру, коли немає жодного недостатньо захищеного місця в безпековій архітектурі Європи.

Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Фронт – Донеччина, Харківщина, Запоріжжя. Наші відповіді Росії на удари по прикордонних громадах. А також операція в Курській області – наші активні дії, які тривають. Я дякую всім нашим воїнам, кожній бойовій бригаді, які справді ефективно проявляють себе на полі бою зараз – на найбільш гарячих напрямках. Цими тижнями особливо заслуговують на нашу вдячність 35-та окрема бригада морської піхоти, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 68-ма окрема єгерська, 102-га окрема бригада тероборони, 118-та окрема механізована бригада і 425-й окремий штурмовий батальйон. Дякую всім вам, воїни!

Дякую всім, хто б’ється й працює заради України! Слава нашому народу!

Слава Україні!