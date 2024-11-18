Данія надасть Україні 130 млн євро на розвиток оборонної промисловості

Нова фінансова допомога від Данії на суму 130 млн євро сприятиме розвитку виробництва українських ракет і дронів. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив за результатами зустрічі з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, яка приїхала в Україну з візитом.

Глава держави подякував Данії, усьому данському народові та особисто Метте Фредеріксен і її команді за допомогу Україні.

Загалом Данія надала вже понад 20 пакетів оборонної підтримки, а також разом з Україною створила спеціальну модель розвитку української промисловості.

«Вона дає змогу об’єднувати інші країни навколо інвестицій у виробництво зброї в Україні. Це артилерія, наші «богдани», також ракети, далекобійні дрони. Ми будемо й надалі розвивати таку нашу співпрацю», – зазначив Президент.

Одна з головних тем переговорів – ключові напрями відносин: двосторонніх та з партнерами. Окрема увага – спільній роботі на рівні європейських інституцій, адже у другій половині наступного року Данія головуватиме в ЄС.

«Наша українська політика – бути максимально швидкими в інтеграції у Європу. І маємо нарешті всі у євроатлантичній спільноті визнати, що треба бути швидкими. І щодня, очевидно, необхідні рішення для України. У всьому Альянсі – рішення про запрошення для України. Що швидше це буде, то швидше в Росії усвідомлять, дійдуть до розуміння і ухвалять рішення, що війна проти України для них сенсу не має й не матиме», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент наголосив на тому, що світові необхідно тиснути на російський тіньовий танкерний флот, а також відреагувати на залучення військ Північної Кореї до війни Росії проти України.

Метте Фредеріксен заявила, що Україна має перемогти в цій війні, тому Данія надавала й надаватиме допомогу, підтримуватиме оборонну промисловість.

«Ми вже бачимо, на що здатна ваша оборонна промисловість. Ми розуміємо, що ці інвестиції приводять до реального впливу на полі бою», – сказала Прем’єр-міністерка Данії.

Вона також додала, що результат цієї війни визначатиме майбутнє не лише України, а і Європи.

«Ви належите до нашої євроатлантичної родини, ви належите до простору НАТО, ЄС, і ми вас підтримуватимемо у ваших наступних кроках під час головування Данії в ЄС, де основним пріоритетом буде розширення ЄС», – підсумувала Метте Фредеріксен.