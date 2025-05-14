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Дарія Зарівна обговорила з Джулі Девіс повернення викрадених Росією дітей

19 травня 2025 року - 22:33

Дарія Зарівна обговорила з Джулі Девіс повернення викрадених Росією дітей

Операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна зустрілася з тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Джулі Девіс.

Одна з ключових тем зустрічі – системна політика Росії зі знищення ідентичності українських дітей: їх примусова паспортизація та мілітаризація на тимчасово окупованих територіях, залучення молоді на ТОТ до діяльності парамілітарних організацій.

Також ішлося про виклики, пов’язані з депортацією та примусовим переміщенням українських дітей країною-агресоркою.

Дарія Зарівна презентувала ініціативу Президента України Bring Kids Back UA та окреслила напрями діяльності. Вона розповіла про роботу з пошуку й верифікації інформації щодо викрадених дітей. Окрема увага – зусиллям щодо їх повернення, зокрема через медіацію з боку третіх країн, організацію рятувальних місій.

Операційна директорка Bring Kids Back UA детально поінформувала про систему реінтеграції та реабілітації українських дітей, яких вдалося повернути в Україну з депортації, примусового переміщення на територію РФ і ТОТ, а також про роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA.

Дарія Зарівна і Джулі Девіс обговорили зусилля щодо міжнародної адвокації повернення дітей і стратегічну комунікацію в цьому напрямі.

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