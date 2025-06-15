Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Путіну особисто мир не потрібен – він сам по собі війна, і лише реальний дефіцит грошей може переконати Росію бути безпечнішою для сусідів – звернення Президента
Путіну особисто мир не потрібен – він сам по собі війна, і лише реальний дефіцит грошей може переконати Росію бути безпечнішою для сусідів – звернення Президента

15 червня 2025 року - 22:56

Переглянути всі відео
ностанні новини

Дарія Зарівна обговорила з Послом Литви посилення міжнародної співпраці для повернення українських дітей, викрадених Росією

19 червня 2025 року - 08:30

Володимир Зеленський провів зустріч із президентом групи Світового банку

18 червня 2025 року - 03:39

Фінансова підтримка та відбудова України: відбулася зустріч Володимира Зеленського та Шігеру Ішіби

18 червня 2025 року - 00:15

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили очікування України від саміту НАТО в Гаазі

17 червня 2025 року - 23:26

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента до Канади для участі в засіданні лідерів країн G7, присвяченому Україні
Робочий візит Президента до Канади для участі в засіданні лідерів країн G7, присвяченому Україні

17 червня 2025 року - 20:13

Перейти до всіх галерей

Дарія Зарівна обговорила з Послом Литви посилення міжнародної співпраці для повернення українських дітей, викрадених Росією

19 червня 2025 року - 08:30

Дарія Зарівна обговорила з Послом Литви посилення міжнародної співпраці для повернення українських дітей, викрадених Росією

Радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна провела зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні Інгою Станітє-Толочкєнє.

Дарія Зарівна поінформувала про ключові напрями роботи ініціативи Bring Kids Back UA та її пріоритети на найближчий рік. Зокрема, йшлося про розвиток системи реінтеграції дітей, які повертаються в Україну.

«Повернення дитини в Україну – це лише перший крок. Дитина потребує не тільки безпеки, а й турботи, підтримки та можливості зцілення», – зазначила операційна директорка Bring Kids Back UA.

Окрему увагу приділили темі початкового списку викрадених дітей, який українська сторона передала представникам РФ під час перемовин у Стамбулі на початку червня.

«Якщо російська сторона хоче продемонструвати серйозність своїх намірів, вона має повернути хоча б кількох дітей зі списку», – наголосила Дарія Зарівна.

Вона зауважила, що публічна підтримка з боку країн-партнерів може стати вирішальною для повернення цих дітей.

Також під час зустрічі обговорили реалізацію ініціативи Safe Pathways Home як частини Монреальського зобов’язання.

Сторони відзначили важливість міжнародної взаємодії для визначення місцеперебування українських дітей, яких викрала Росія, і нових механізмів їх повернення додому.

Версія для друку