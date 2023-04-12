Дар’я Герасимчук на позачерговому спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ розповіла про становище українських дітей під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну

За зверненням української делегації головування Північної Македонії в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) скликало позачергове спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, під час якого радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла про злочини проти українських дітей, які скоює Російська Федерація з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Дар’я Герасимчук поінформувала учасників засідання про жахливу ситуацію, у якій опинилися українські діти з вини російських окупантів, зокрема про вбивства та поранення юних громадян України, про насильство над ними, викрадення українських дітей росіянами, що є частиною злочину геноциду проти українського народу.

«Наша мета – повністю припинити примусове переміщення, депортацію українських дітей до Російської Федерації та вжити всіх необхідних заходів для їх безпечного повернення та возз’єднання сімей відповідно до інтересів дитини та міжнародного права», – сказала радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

Вона висловила подяку за ініціювання третього «Московського механізму» ОБСЄ у контексті російської агресії, який буде зосереджений на проблематиці депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій нашої країни до РФ, включно з незаконним усиновленням та асиміляцією в Росії.

«Кожен із нас очікує на результати експертних місій та їхні висновки. Захищаймо разом українських дітей, адже завтра це може бути будь-яка дитина з будь-якої країни світу», – закликала Дар’я Герасимчук.

Партнери з Європейського Союзу, Великої Британії, США, Туреччини, Норвегії, Канади, Швейцарії у виступах подякували раднику – уповноваженій Президента України за детальне інформування про порушення Росією прав українських дітей та висловили готовність і надалі підтримувати Україну.