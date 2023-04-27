Дар’я Герасимчук на спеціальній зустрічі Ради Безпеки ООН розповіла про викрадення Росією українських дітей

Радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук на спеціальній зустрічі за формулою Аррії Ради Безпеки ООН в онлайн-форматі поінформувала про депортацію та примусове переміщення Росією українських дітей від початку повномасштабного вторгнення.

«Після початку російської агресії в Україні ніхто й ніде не може почуватися в безпеці, поки агресор не буде переможений. Це знає весь світ», – наголосила Дар’я Герасимчук.

За її словами, найжахливіша частина цієї війни та найбільший доказ російського злочину геноциду – зруйновані долі та життя українських дітей.

«Росіяни вбивають, ґвалтують і викрадають наших дітей і все це подають як порятунок! Навіть ті дівчата й хлопці, які уникнули фізичної шкоди від обстрілів, зазнали глибоких втрат. Їхні будинки та родини, школи й дитсадки, дитячі майданчики та стадіони були пошкоджені або зруйновані. Їхнє дитинство знищене. Кожен із 7,5 млн українських дітей, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, постраждав від цієї жахливої війни», – наголосила вона.

Під час онлайн-включення радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації розповіла учасникам заходу про жахливу ситуацію, у якій опинилися українські діти з вини російських окупантів, про вбивства та поранення дітей, про насильство над ними. Окремо вона зупинилася на викраденні юних українських громадян загарбниками, що є частиною злочину геноциду проти українців. Дар’я Герасимчук поінформувала учасників зустрічі про кроки, які здійснює Україна задля припинення й запобігання грубим порушенням прав дітей під час збройної агресії Росії, про співпрацю з Міжнародним кримінальним судом, Міжнародною слідчою комісією щодо України, механізмом з людського виміру ОБСЄ, Офісом спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктах та відповідною робочою групою Організації Об’єднаних Націй у нашій країні. Україна розробила попередній проект превентивного плану з припинення та запобігання грубим порушенням прав дітей під час збройного конфлікту.

Дар’я Герасимчук продемонструвала відеосвідчення дітей, які перебували в так званих оздоровчих таборах. Діти розповідали про те, як до них ставилися, про примусове вивчення гімну РФ, російських пісень, про покарання за розмови українською й про Україну, про жахливі умови перебування.

Радник – уповноважена Президента закликала міжнародну спільноту до об’єднання зусиль задля порятунку українських дітей, викрадених Росією, та для розробки міжнародних механізмів забезпечення безпеки всіх дітей у світі: «Захищаймо сьогодні разом дітей України, адже завтра це може бути будь-яка дитина з будь-якої країни світу!»