Декларація між урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії та урядом України

Україна та Сполучене Королівство об’єднані спільною вірою в те, що держави мають бути суверенними, демократичними та вільними.

Неспровоковані напади Росії на Україну з 2014 року та повномасштабне російське вторгнення торік призвели до жорстоких наслідків для України та її громадян. Вони є атакою на безпеку Європи та право людей визначати власне майбутнє. Вони загрожують нашій свободі.

Наші країни стоять пліч-о-пліч перед лицем цієї агресії. Ми є найближчими друзями та найвідданішими партнерами. Натхненні героїзмом і стійкістю українського народу, ми єдині як ніколи. У нас спільна мета.

Президент Путін вірив, що його війська зустрінуть з розкритими обіймами, що українці не боротимуться і що підтримка з боку Заходу припиниться. Доведено, що він помилявся за всіма пунктами. Винахідливість, мужність і рішучість українського народу були надзвичайними.

Сполучене Королівство підтверджує свою непохитну відданість суверенітету й територіальній цілісності України в межах її визнаних кордонів, а також право України визначати свої безпекові домовленості, включно з майбутнім членством у НАТО.

Збройні Сили України захищають не лише свою територію, а й Статут ООН, наші спільні цінності та основні принципи міжнародного права. Наші країни рішуче відкидають претензії Росії на «зону впливу» та спроби змінити кордони силою. Ми поділяємо цінності суверенітету та самовизначення. Ми поділяємо рішучість у тому, що звірства, скоєні Росією, ніколи не мають повторитися.

Військова, гуманітарна та економічна підтримка України Сполученим Королівством після вторгнення сягнула майже 4 мільярдів фунтів стерлінгів. Сполучене Королівство пишається тим, що є найбільшим постачальником військової допомоги Україні після Сполучених Штатів, надавши допомогу розміром 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році. З 2015 року Велика Британія тренує Збройні Сили України в межах операції ORBITAL. Ми були першою європейською країною, яка надала летальну допомогу. Сполучене Королівство продовжує виступати лідером у підтримці України в її захисті, зокрема щодо протитанкової зброї й танків. Наша оборонна допомога Україні є стійкою. Підтримка Сполученого Королівства й далі сприятиме посиленню всіх трьох компонентів – наземного, повітряного та морського.

Сполучене Королівство продовжує надавати гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує, підтримувати бюджет та економіку України, а також допомагати відновлювати енергетичну мережу України та іншу цивільну інфраструктуру, яка постраждала від незаконних авіаударів Росії. Сполучене Королівство запровадило санкції проти понад 1200 російських фізичних осіб і понад 120 юридичних осіб після вторгнення, наймасштабніші санкції, які будь-коли запроваджувалися проти великої економіки.

Наші країни сповнені рішучості досягти перемоги над російським вторгненням та забезпечити справедливий і тривалий мир.

Україна має право на самозахист. Разом ми збудуємо українські Збройні Сили, здатні захистити свою країну та стримати напади. Сполучене Королівство співпрацює з Україною, щоб допомогти їй розвинути довгострокову надійну структуру Збройних Сил і спроможності, щоб повернути окуповані Росією території та створити сили стримування на майбутнє. У 2023 році Сполучене Королівство здійснить навчання щонайменше вдвічі більшої кількості українських військових, ніж у 2022 році, і надасть щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги, включно з більш передовими засобами.

Напередодні Вільнюського саміту ми працюватимемо з членами Альянсу, щоб поглибити оперативну сумісність України з НАТО та прискорити перехід України до стандартів Альянсу.

Разом з нашими найближчими партнерами ми дотримуватимемося довгострокових зобов’язань у сфері безпеки, які допоможуть Україні захистити себе та стримати майбутню російську агресію.

Ми запровадимо нові заходи проти ключових секторів російської економіки та тих, хто в Росії й за її межами підтримує війну або отримує з неї зиск. Ми також вживатимемо рішучих дій із партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій.

Ми будемо працювати разом, щоб допомогти вивести українське зерно на світові ринки. Це включатиме пошук шляхів продовження Чорноморської зернової ініціативи та ініціативи «Зерно з України», метою яких є забезпечення продовольчої безпеки для найбільш уразливих верств населення світу.

Ми також працюватимемо разом у міжнародних організаціях, щоб захистити принципи Статуту ООН. Ми активізуємо наші з партнерами зусилля для боротьби з російською дезінформацією в усьому світі та позбавимо Росію платформи для її пропаганди.

Європа не буде в безпеці, доки не буде відновлено суверенітет України та не буде встановлено справедливий мир, із повагою до прав України згідно з міжнародним правом і Статутом ООН. Тому Сполучене Королівство вітає формулу миру Президента Володимира Зеленського з десяти пунктів і підтримує закладені в ній принципи. Сполучене Королівство готове відігравати провідну роль у здійсненні конкретних кроків для реалізації плану миру.

Ми продовжуватимемо спільні ініціативи для створення основ для справедливого та тривалого миру, зокрема шляхом активізації нашої роботи з притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини, звірства та агресію, включно з політичним і військовим керівництвом Росії. Сполучене Королівство приєдналося до основної групи країн, які спільно працюють над тим, щоб російські лідери, відповідальні за агресію, були притягнуті до відповідальності.

Наші країни будуть прагнути забезпечити безпечне та успішне майбутнє України. Сполучене Королівство вітає нещодавній прогрес, досягнутий Україною в реформах, а також відданість Президента Володимира Зеленського деолігархізації та зміцненню державних інституцій.

Ми прискоримо роботу з імплементації Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, укладеної у 2020 році. Це передбачає преференційне ставлення до низки товарів і послуг і встановлює, що наші відносини базуються на спільних цінностях, демократичних принципах, правах людини та основних свободах, відкритій економіці, верховенстві права та боротьбі з корупцією.

Україна та Сполучене Королівство працюватимуть над об’єднанням міжнародної спільноти на підтримку справедливого й міцного миру.

Ми будемо співорганізаторами Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Лондоні 21–22 червня. Ми побудуємо сучасну та стійку українську економіку, яка сприятиме посиленню верховенства права, боротьбі з корупцією та проведенню реформ. Сполучене Королівство прагнутиме полегшити доступ України до фінансової, страхової, технічної та іншої інформації Сполученого Королівства.

Ми також забезпечимо – відповідно до наших правових систем, – щоб Росія не мала доступу до активів, які ми заморозили або заблокували, доки вона не припинить раз і назавжди порушення суверенітету й територіальної цілісності України. Ми будемо використовувати всі законні шляхи, щоб забезпечити передачу російських активів для підтримки відновлення України відповідно до міжнародного права.

Ми впевнені, що разом із нашими союзниками та партнерами ми переможемо незаконне та неспровоковане вторгнення Росії та побудуємо сильнішу Україну, де пануватимуть мир і процвітання.

Підписано в Лондоні 8 лютого 2023 року

Підписано від імені України

Його Високоповажність Президент України Володимир Зеленський

Підписано від імені Сполученого Королівства

Його Високоповажність Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунак