Декларація Міжнародного саміту міст та регіонів

Київ, 19–20 квітня 2023 року

Ми, представники місцевого та регіонального самоврядування Республіки Австрія, Республіки Албанія, Королівства Бельгія, Республіки Болгарія, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Грузії, Королівства Данія, Естонської Республіки, Держави Ізраїль, Республіки Ірландія, Італійської Республіки, Канади, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Королівства Нідерланди, Федеративної Республіки Німеччина, Королівства Норвегія, Республіки Польща, Португальської Республіки, Румунії, Словацької Республіки, Сполучених Штатів Америки, Турецької Республіки, України, Угорщини, Французької Республіки, Республіки Хорватія, Чеської Республіки, Королівства Швеція, Королівства Іспанія, а також найвищі посадові особи України в присутності високих представників Конгресу місцевих та регіональних влад, Ради Європи, Європейського комітету регіонів,

підтверджуючи беззаперечну важливість Статуту Організації Об’єднаних Націй для підтримання міжнародного миру й безпеки та сприяння верховенству права у відносинах між націями;

засвідчуючи нашу непохитну підтримку суверенітету, політичної незалежності й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її міжнародні води;

нагадуючи про зобов'язання всіх держав, передбачені у статті 2 Статуту Організації Об’єднаних Націй, утримуватись у їхніх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави або в будь-який інший спосіб, несумісний із Цілями Організації Об’єднаних Націй, а також долати свої міжнародні суперечки мирними засобами таким чином, щоб не наражати на загрозу міжнародний мир та безпеку й справедливість;

засуджуючи війну Російської Федерації проти України, що призвела до катастрофічних руйнувань соціальної, критичної, енергетичної та промислової інфраструктури, шкіл, садочків, лікарень, спортивних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, житлових будинків і кварталів, знищення міст і сіл Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, завдала непоправної шкоди довкіллю й екологічній ситуації в Україні та Європі загалом, включно з акваторією Чорного та Азовського морів, і спричинила надвеликі людські втрати;

визначаючи важливу роль України у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки та енергетичної стабільності Європи;

підтверджуючи прихильність до стандартів, договорів і конвенцій Ради Європи;

висловлюючи серйозну стурбованість величезною шкодою та стражданнями, що виникають унаслідок російської агресії проти України;

підкреслюючи, що місцеве самоврядування є однією з головних підвалин демократії, за основні цінності якої сьогодні бореться весь український народ, а міцність самоврядування українських громад є важливою складовою героїчного опору України російським загарбникам;

підкреслюючи необхідність застосування для відбудови підходу «знизу вгору», заснованого на успішній реформі децентралізації;

висловлюючи свою повну підтримку громадам і регіонам України у процесі їх відновлення, відбудови від наслідків війни, їхнього економічного, соціального та культурного розвитку;

Висловлюємо готовність:

просувати лідерство України, плідну співпрацю та координацію з міжнародними партнерами й донорами;

підтримати ініціативу щодо надання скоординованої політичної, фінансової, експертної й технічної допомоги з метою післявоєнної відбудови українських громад і регіонів, заснованому на принципі «знизу вгору»;

погодити керівні принципи горизонтального партнерства для локального та регіонального відновлення:

розробити спільне бачення стійкого місцевого та регіонального розвитку, заснованого на принципі відновлення з покращенням, що сприятиме створенню в процесі відбудови «зелених», безпечних, енергоефективних, безбар’єрних, інклюзивних, процвітаючих, комфортних для життя міст, селищ, сіл, де будуть забезпечені рівні права для всіх мешканців;

підтримувати принципи прав людини, демократії та верховенства права;

забезпечити прозорість та добре урядування для співпраці між громадами-партнерами;

сприяти просуванню принципів самоврядування відповідно до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, підтримці розбудови та розвитку потенціалу регіонів та міст, селищ і сіл на основі принципів децентралізації та цілісності;

залучати громадян, представників місцевого малого та середнього підприємництва, громадянського суспільства та всіх інших зацікавлених сторін до процесу відбудови, враховувати їхні прагнення щодо місцевого розвитку та забезпечити принципи рівності й людиноцентричності, що є ключовими для повоєнної відбудови демократичного суспільства;

підтримувати українські громади й регіони на шляху відбудови та відновлення й підготовки до вступу у Європейський Союз;

сприяти взаємному розвиткові торгівлі, виробничої, інвестиційної, наукової, культурної та інших видів співпраці, розвивати співробітництво у таких сферах:

створення й розвиток у громадах децентралізованих енергетичних систем;

впровадження сучасних енергоефективних технологій і відновлюваної енергетики в різних секторах регіональної економіки;

сучасні технології поводження з відходами;

промисловість, торгівля, агропромисловий комплекс, інфраструктура й транспорт;

високі технології, зокрема ІТ-технології, інновації;

наука, техніка, освіта та охорона здоров’я;

культура й мистецтво;

спорт і туризм;

розвиток місцевого самоврядування;

соціальна інтеграція та інклюзивність;

стійкий та інтегрований територіальний розвиток, заснований на принципах регіональної єдності;

налагодити обмін інформацією щодо потреб населення, підприємств соціальної, аграрної, культурної, промислової та інших сфер у гуманітарній, технічній та експертній допомозі;

сприяти розгортанню мережі регіональних реабілітаційних центрів для ветеранів війни, осіб з інвалідністю, зокрема осіб із посттравматичним стресовим розладом, а також для дітей, постраждалих від війни, та тих, які будуть повернуті з примусової депортації;

сприяти поширенню в Україні найкращих практик соціальної реабілітації та соціального залучення осіб, які отримали інвалідність унаслідок російської агресії проти України, а також дітей, які залишилися без батьківського піклування;

надавати сприяння там, де це можливо, підтримку та партнерство в доступі до фінансових ресурсів, зокрема (але не виключно) грантових програм, проектів матеріально-технічної допомоги, фондів, серед іншого, в контексті підготовки України до вступу в ЄС тощо;

продовжувати налагодження та посилення міжмуніципальних і міжрегіональних контактів і прямих партнерств і сприяти активізації обміну найкращими практиками місцевого та локального самоврядування, надавати експертну підтримку громадам для посилення їхньої спроможності;

підтримувати створення координаційної платформи у вигляді офісів міжнародної координації в регіонах, що дасть змогу ефективно реалізовувати ініціативи щодо допомоги українським громадам і регіонам;

підтвердити, що партнерство, добропорядність, відкритість і прозорість мають важливе значення для успішної реалізації планів відновлення та розвитку;

запрошувати приватних іноземних інвесторів налагоджувати співпрацю з українською стороною для економічної та соціальної стабілізації України та подальшого процесу відновлення від наслідків війни;

закликати лідерів місцевого та регіонального самоврядування всього світу мобілізувати пряму співпрацю та партнерство з українською стороною для збільшення їхньої інституційної спроможності відповідно до потреб.

Ми, учасники саміту, визнаючи особливу важливість об’єднання навколо цінностей демократії та свободи, декларуємо налаштованість спільними зусиллями допомагати в розбудові мирного, демократичного та заможного майбутнього, сприяти становленню всеосяжного справедливого та сталого миру в Україні для забезпечення міжнародної безпеки й стабільності всього світу.