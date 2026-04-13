Декларація про стратегічне партнерство між Україною та Німеччиною

У 2026 році ми озираємося на більш ніж три десятиліття динамічних і успішних дипломатичних відносин, заснованих на спільній повазі до норм міжнародного права, включно із цілями та принципами Статуту Організації Об’єднаних Націй. Наша співпраця сьогодні є більш вагомою, наше партнерство, що ґрунтується на довірі, – міцнішим, а дружба та зв’язки між нашими суспільствами – глибшими, ніж будь-коли раніше.

Неспровокована, незаконна та невиправдана агресивна війна Росії проти України становить спільну й безпосередню екзистенційну загрозу як свободі України, так і безпеці, стабільності й добробуту Німеччини та Європи. Німеччина та Україна разом із нашими партнерами єдині в протидії російській агресії. Ми не відступимо. Нашою спільною метою є досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України, підкріпленого міцними, надійними та юридично зобов’язувальними гарантіями безпеки для України. Посилаючись на Берлінську декларацію від 15 грудня 2025 року та Паризьку декларацію від 6 січня 2026 року, Німеччина знову підтверджує свою непохитну підтримку України в захисті її територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, а також у захисті її свободи, суверенітету й незалежності. Ми тісно координуватимемося щодо мирного процесу з метою забезпечення як українських, так і європейських інтересів.

Повною мірою усвідомлюючи сучасні виклики, загрози та нашу спільну історію, наші уряди домовилися піднести двосторонні відносини до рівня стратегічного партнерства. Спираючись на наші відповідні сфери компетенції та з огляду на наші спільні пріоритети, це партнерство зміцнить наші політичні, безпекові та економічні зв’язки на взаємну користь і ще більше зблизить наші суспільства.

1. Партнерство заради більш безпечної Європи

Останніми роками Німеччина досягла безпрецедентного рівня політичної, військової, економічної, фінансової, дипломатичної та гуманітарної підтримки України, ставши найважливішою країною – партнером України у 2026 році. Разом зі своїми партнерами Німеччина продовжуватиме цю життєво важливу підтримку, зокрема зосереджуючись на таких напрямах, як безпека, військова й цивільна оборона та стійкість, серед іншого стійкість критичної інфраструктури. Водночас ми й надалі посилюватимемо тиск на Росію.

У світлі нашої двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку 2024 року ми проводитимемо регулярні стратегічні консультації з питань безпекової та оборонної політики й започаткуємо консультації високого рівня у сфері оборони. Ми сприятимемо майбутнім спільним підприємствам і погоджуємося на тіснішу координацію та співпрацю у сфері оборони й оборонної промисловості, inter alia, з метою зміцнення українсько-німецької співпраці у галузі озброєнь. Це не лише підтримає Україну в її захисті, що триває, від агресивної війни Росії, зокрема шляхом подальшого зміцнення протиповітряної оборони України, а також її спроможностей у сфері дронів, боєприпасів і далекобійних спроможностей, але й сприятиме подальшому посиленню оборонних спроможностей Німеччини та Європи. Німеччина й Україна зміцнюватимуть співробітництво у сфері протиповітряної оборони, спільно працюючи над нарощуванням німецького та українського виробництва й розроблення систем ППО і ракет. Зокрема, ми зосередимо зусилля на прискоренні розроблення засобів протиракетної системи ППО. Німеччина продовжить підтримувати українську індустрію дронів шляхом прямого фінансування їх виробництва, а також створення спільних виробничих проєктів. Це додатково посилюватиметься розвитком партнерства на основі співпраці у сфері даних, а також спільних ініціатив у галузі досліджень, розробок та інновацій. Ми також тісно координуватимемося в межах Контактної групи з питань оборони України.

Ми тісно співпрацюватимемо для швидкої реалізації кредитної допомоги Європейського Союзу для України. Ми докладатимемо зусиль для залучення інвестицій, які принесуть користь як німецькій, так і українській оборонній промисловості, відповідно до ролі Німеччини як ключового партнера України як у військовому, так і у фінансовому вимірі. Німеччина продовжить підтримувати Україну в таких сферах, як медична евакуація, реабілітація, програми військової підготовки та підтримка цивільного сектору безпеки. Німеччина також робитиме внесок у відновлення та зміцнення стійкості української енергетичної системи до російських атак, що тривають. Вона продовжить підтримувати Україну в забезпеченні відповідальності за агресивну війну Росії проти України, зокрема шляхом підтримки створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Майбутнє України – у Європейському Союзі. Німеччина знову підтверджує свою непохитну підтримку членства України у Європейському Союзі відповідно до підходу, заснованого на досягненнях. Вона рішуче підтримує негайне відкриття всіх переговорних кластерів і працює над подоланням усіх перешкод у цьому зв’язку. Визнаючи значний прогрес, якого Україна вже досягла в найскладніших обставинах, Німеччина та Україна погоджуються, що прискорені, амбітні й належним чином реалізовані реформи в Україні, зокрема у сферах прозорості, належного урядування, верховенства права та антикорупційних заходів, за підтримки Європейського Союзу, є вирішальним чинником для забезпечення членства України в ЄС якомога швидше. Німеччина й надалі підтримуватиме гармонізацію національного законодавства України з acquis communautaire ЄС, а також демократичні та реформаторські процеси в Україні.

Німеччина повністю підтримує право України самостійно обирати власні безпекові механізми та визначати своє майбутнє без зовнішнього втручання. Німеччина залишається відданою всім зобов’язанням, узятим НАТО щодо сприяння євроатлантичній інтеграції України на шляху до членства в Альянсі. Німеччина визнає, що Україна досягла значного прогресу в забезпеченні взаємосумісності своїх Збройних Сил та в узгодженні своїх політичних інституцій із відповідними стандартами. Сторони погоджуються, що членство потребує консенсусу союзників.

2. Економічна динаміка, інновації та відновлення

У межах комплексного підходу до безпеки та стабільності Німеччина продовжить надавати всебічну підтримку соціальній згуртованості, економічному розвитку та зміцненню інституцій в Україні, зокрема на місцевому рівні. Для сприяння стійкості, сталому відновленню, відбудові, а також реформам в Україні ми поглибимо наше співробітництво у сфері розвитку. Німеччина надасть нове фінансування в таких сферах, як економічне й соціальне відновлення, енергетична стійкість, житло, транспорт, теплопостачання, розподілена генерація, багаторівневе урядування та місцеве самоврядування відповідно до принципу субсидіарності.

Ми започаткуємо нове співробітництво для промислового відновлення, створюючи можливості для економік обох країн. Ми створимо нову двосторонню робочу групу з питань економіки й торгівлі та тісно співпрацюватимемо у сфері відновлення України — сфері, де німецькі компанії мають значну експертизу і яка відкриває широкі економічні можливості. Щоб надати цій співпраці початкового імпульсу, ми заохочуємо наші компанії і надалі вивчати можливості спільного бізнесу та розширених інвестицій. У такий спосіб ми співпрацюватимемо у спорудженні доступного й соціального житла в Україні та розбудові муніципальних житлових підприємств. Це має відкрити потенціал для майбутніх інвестицій німецьких підприємств в Україну.

Ми також розвиватимемо співпрацю в таких сферах, як кібербезпека, сільське господарство, водень, біометан і критичні мінерали. Ми підтримуємо децентралізовану, сталу, ефективну та стійку українську енергетичну систему й надалі інтегруватимемо екологічні та кліматичні аспекти у процес відновлення. Ми зміцнюватимемо співпрацю у сфері цифровізації, зосереджуючись на державних послугах, цифровій інфраструктурі та навичках, необхідних для їх підтримання. При цьому ми працюватимемо над посиленням взаємосумісності наших цифрових екосистем.

3. Людський вимір

Наші суспільства є основою нашої співпраці, сприяючи стабільності, стійкості та добробуту. Підтримуючи чинні інституції, такі як Український інститут, новий Unity Hub у Берліні, мережу німецько-українських муніципальних партнерств і Німецьку платформу відбудови України, ми поглиблюватимемо наше суспільне та культурне співробітництво. Ми й надалі координуватимемо наші зусилля у сферах охорони здоров’я, житла, освітніх програм, професійної підготовки, інтеграції на ринку праці та реінтеграції ветеранів, внутрішньо переміщених осіб і осіб, які повертаються з-за кордону, в Україні. Відповідно до правових рамок ми також координуватимемо повернення громадян України з Німеччини в Україну. З огляду на ключову роль партнерств між обома країнами на місцевому та регіональному рівнях, ми сприятимемо співпраці між німецькими та українськими муніципалітетами й регіонами, підтримуючи процес децентралізації.

Цим ми оголошуємо двосторонній культурний сезон Україна – Німеччина у 2027–2028 роках. Ми знову підтверджуємо нашу спільну відданість співпраці у сфері науки, технологій, інновацій та вищої освіти. Ми зміцнюватимемо науковий потенціал і тісніше інтегруватимемо Україну до Європейського дослідницького простору.

Ми плануємо провести наступні консультації у 2027 році в Україні. Тим часом Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини та Міністерство закордонних справ України координуватимуть оперативну реалізацію наших домовленостей.

Додаток I: Домовленості

Уряди Німеччини та України вже підписали або мають намір підписати такі домовленості:

1. Партнерство заради більш безпечної Європи

Домовленість щодо співробітництва у сфері даних.

Імплементаційна домовленість щодо спільного виробництва далекобійних ударних дронів Anubis та ударних дронів середнього радіуса дії Seth-X.

Імплементаційна домовленість щодо постачання дронів-перехоплювачів Strila для країн Затоки.

Німеччина бере до відома пропозицію щодо укладення довгострокової угоди з Україною про постачання дронів і оперативно розгляне можливість її підписання.

2. Економічна динаміка, інновації та відновлення

Спільна декларація про наміри щодо підтримки промислового відновлення та стійкості.

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою геології та надр України й Федеральним інститутом геологічних наук і природних ресурсів Німеччини (BGR) щодо спільних зусиль у сферах розвідки критичних мінералів, геонаукових досліджень та надання експертних консультацій уряду і промисловим акторам.

Меморандум про співробітництво між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Федеральним відомством із захисту прав споживачів та безпечності харчових продуктів (BVL).

3. Людський вимір

Меморандум про співробітництво між Міністерством розвитку громад та територій України й Федеральним міністерством житлового будівництва, міського розвитку та будівництва Федеративної Республіки Німеччина.

Імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина до Угоди від 18 червня 2007 року між Європейським Співтовариством та Україною про реадмісію осіб.

Спільна декларація про наміри про розширення інституційного партнерства у сфері соціальної політики з огляду на поточну збройну агресію Російської Федерації проти України, потреб України, пов'язаних з війною, та довгострокових вимог ЄС.

Додаток II: Пріоритети

Для досягнення вищезазначених цілей уряди Німеччини та України погодили такі спільні пріоритети:

1. Партнерство заради більш безпечної Європи

1.1 Безпека

Контракт щодо постачання ракет GEM-T Patriot.

Контракт щодо постачання додаткових пускових установок IRIS-T.

Контракт щодо постачання далекобійних ударних дронів Anubis та ударних дронів середнього радіуса дії Seth-X.

Проведення регулярних консультацій із питань безпекової та оборонної політики між міністерствами закордонних справ і оборони у форматі 2+2.

Проведення регулярних консультацій високого рівня щодо оборонної промисловості між міністерствами оборони.

Формування та запуск спільної німецько-української робочої групи з питань оборонної промисловості з урахуванням угоди про співробітництво в оборонній промисловості, підписаної у жовтні 2025 року.

Створення спільної робочої групи між Міністерством внутрішніх справ України та Федеральним міністерством внутрішніх справ Федеративної Республіки Німеччина з обміну досвідом у сфері протидії безпілотним системам, зокрема в контексті фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури.

1.2 Європа

Посилена співпраця для підтримки України у процесі вступу до Європейського Союзу в таких сферах, як узгодження з acquis communautaire Європейського Союзу, український реформаторський процес, необхідні законодавчі зміни та їх імплементація. Уряд Німеччини зобов’язується надати додаткову підтримку на шляху України до вступу в ЄС у межах програми Step in 2 EU, а також заходам із реконструкції та відновлення, зокрема в межах програми EU4Reconstruction, та підтримки боротьби з корупцією і прозорого урядування. Крім того, Німеччина й надалі надаватиме експертну підтримку, зокрема через Німецький фонд міжнародного правового співробітництва.

1.3 Всеосяжний, справедливий і тривалий мир

Забезпечення ролі Німеччини в тісній координації з іншими європейськими партнерами з належним представництвом Європи у мирному процесі з метою досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України та сприяння міцним, надійним і юридично зобов’язувальним гарантіям безпеки для України, зокрема через Коаліцію охочих та у співпраці зі Сполученими Штатами Америки.

2. Економічна динаміка, інновації та відновлення

2.1 Економіка / фінанси / співробітництво у сфері розвитку

Заснування нового формату німецько-української робочої групи з питань економіки та торгівлі між Міністерствами економіки на заміну попередньої групи високого рівня.

Виділення Німеччиною нового фінансування в розмірі до 233 млн євро на цілі співпраці в галузі розвитку, із фокусом на промисловому співробітництві, енергетичній стійкості, відновленні, соціальному житлі, розвитку навичок для відновлення, підготовці до вступу в ЄС, місцевому самоврядуванні та заходах щодо боротьби з корупцією.

Підтримка запуску європейського флагманського фонду для відбудови України.

Відкриття представництва Укроборонпрому в Берліні.

Зміцнення економічних відносин шляхом обміну діловими делегаціями.

Визначення форм співпраці для боротьби із шахрайством у сфері соціальних виплат, зокрема шляхом використання відповідних даних, якщо це дозволено законом.

Упровадження напряму економічного співробітництва в агропромисловому секторі, зокрема у сфері сільськогосподарської освіти, професійної підготовки та передачі знань, у межах діалогу з питань сільськогосподарської політики.

Започаткування форматів співпраці у сфері сталого багатофункціонального лісоуправління та лісогосподарських технологій.

2.2 Енергетика / довкілля

Збільшення зусиль у межах німецько-українського енергетичного партнерства з метою створення привабливих умов для залучення приватних інвестицій у відновлення більш децентралізованої, стійкої та стабільної української енергетичної системи на шляху країни до вступу в ЄС.

Посилення обміну інформацією щодо захисту (стійкості) критичної інфраструктури, зокрема в межах міжнародної конференції «Уроки енергетичної безпеки» в Берліні (травень 2026 року), а також на цільовій основі між енергопостачальниками в межах німецько-українського енергетичного партнерства.

Посилення співпраці у сфері біометану та водню, зокрема завдяки діяльності офісу з питань водневої дипломатії в Україні, включно з організацією першої конференції з водню у Львові (осінь 2026 року).

Подальша співпраця у сфері забезпечення енергетичної стійкості на місцевому та регіональному рівнях, зокрема додаткові зобов’язання з боку Німеччини (в межах програми «Енергетична безпека в Україні» та нової ініціативи «Стійка енергетика в муніципалітетах», а також підтримка Укренерго).

Підтримка заходів із «зеленого відновлення»: розробка програми дій щодо інвестицій в екологічну інфраструктуру та проведення стратегічної оцінки біорізноманіття з метою більш тісної інтеграції заходів зі збереження біорізноманіття в процес «зеленого відновлення» в Україні.

Співпраця у розвитку транспортного сектору як ключового компонента відновлення України та її європейської інтеграції, зокрема через Фонд підтримки транспорту України, з метою подальшого зміцнення стійкості та європейської інтеграції транспортної системи України.

2.3 Доступне і соціальне житло

Співпраця у спорудженні доступного й соціального житла та розбудові муніципальних житлових підприємств, зокрема за фінансування Німеччини.

2.4 Цифровізація

Посилення співпраці у сфері цифровізації, зокрема в галузях GovTech та цифрових екосистем, із метою реалізації спільних проєктів і програм.

Посилення цивільної підтримки у сфері кібербезпеки та розбудова кіберпотенціалу, особливо в межах Талліннського механізму, а також у контексті процесу вступу України до ЄС та спільних бізнес-можливостей.

Налагодження співпраці в межах міжнародної технічної допомоги в таких пріоритетних сферах:

масштабування цифрових соціальних послуг та цілеспрямована підтримка;

розвиток і цифровізація мережі центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);

розвиток цифрових навичок і програми перекваліфікації;

забезпечення стійкості та безперервності цифрових державних послуг.

Вивчення можливості взаємного визнання українських кваліфікованих електронних підписів (КЕП).

Співпраця у сфері розвитку суверенного штучного інтелекту в державному секторі, зокрема: підходи та передові практики щодо агентного ШІ у сфері державних послуг та суспільстві; застосування штучного інтелекту у сфері державних послуг, включно з освітою в галузі штучного інтелекту; взаємний обмін також на робочому рівні.

Створення суверенного штучного інтелекту: розробка європейських / суверенних моделей та продуктів із залученням світового досвіду; створення надійної інфраструктури для обробки даних та обмін досвідом щодо підготовки даних; створення інфраструктури штучного інтелекту; розробка мовних моделей штучного інтелекту для мов, відмінних від англійської.



2.5 Дослідження та інновації

Інвестування понад 110 млн євро до 2029 року переважно у відбудову та реформування української системи вищої освіти і науки, поглиблення співпраці у сфері досліджень та інновацій щодо глобальних викликів та інтеграцію України до Європейського дослідницького простору.

2.6 Транспорт

3. Людський вимір

3.1 Культура

Організація перехресного сезону культури України та Німеччини – 2027/2028.

Постійна підтримка Українського інституту за рахунок фінансування проєктів з боку Міністерства закордонних справ Німеччини та, бажано, інституційного фінансування з боку українських органів влади.

Зусилля, спрямовані на прискорення взаємної репатріації культурних цінностей відповідно до німецько-української угоди про культурне співробітництво 1993 року.

3.2 Освіта, розвиток трудових ресурсів та наука

Відкриття Центру єдності в Берліні, який сприятиме підвищенню професійної кваліфікації громадян України, надаватиме їм інформацію про можливості працевлаштування в Україні, соціальні гарантії, освітні та культурні можливості, а також сприятиме їхній участі в проєктах із відновлення країни, щоб забезпечити їх повернення. Водночас українців інформуватимуть про пропозиції та контактні пункти, що сприятимуть їхній соціальній інтеграції та інтеграції на ринку праці в Німеччині. У цьому контексті Центри єдності сприятимуть співпраці з німецькими центрами зайнятості.

Продовження інституційного партнерства з метою підтримки реформ у сфері політики праці та ринку праці.

Співпраця у сфері професійної підготовки з метою підтримки освітніх програм для ветеранів, жінок, молоді та людей літнього віку, а також осіб з інвалідністю, включно з технічною та фінансовою допомогою з боку Німеччини для професійної підготовки (наприклад, програма Skills4Recovery).

Зміцнення партнерських відносин між університетами шляхом створення німецько-української університетської мережі.

Створення спільних науково-дослідних кластерів передового досвіду та підтримка німецько-українських центрів передового досвіду в Харкові, Києві та Львові.

Зміцнення потенціалу українських керівників: вдосконалення програм навчання для державних службовців України.

3.3 Здоров’я

Підтвердження важливості прискорення відновлення та реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема за підтримки Банку розвитку KfW.

Продовження співпраці у сфері медичного обслуговування українських потерпілих, які зазнали поранень унаслідок агресивної війни Росії проти України, зокрема в межах програми MedEvac та проєкту SOLOMIYA для ветеранів.

Поглиблення та розширення співпраці у сфері протезування, зокрема шляхом сприяння взаємодії з провідними німецькими виробниками протезних виробів щодо розробки рамкових угод для забезпечення стабільного постачання компонентів для своєчасного виробництва протезних пристроїв, а також налагодження прямого зв’язку з виробниками.

Сприяння активізації обміну досвідом та знаннями у сфері охорони здоров’я.

3.4 Міжлюдські контакти