Делегація України взяла участь в українсько-американській конференції оборонних індустрій, яка розпочалася у Вашингтоні

У Вашингтоні розпочалась українсько-американська конференція оборонних індустрій, у якій взяли участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони України Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників заходу у відеорежимі. У зверненні Глава держави зазначив, що завдяки хоробрим українським захисникам і захисницям, зброї від партнерів і консолідації вільного світу Україна змогла захистити свою незалежність і звільнити близько 50% окупованих Росією територій, а цього року виграла битву з флотом РФ у Чорному морі та забезпечила роботу «зернового коридору».

За його словами, попри війну в нашій країні фіксується економічне зростання.

«Працюють наші оборонні виробництва, і українські ракети, українські дрони, спродукована в Україні артилерія, снаряди надходять на фронт. І ми збільшуємо виробництво, зокрема разом із нашими партнерами», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що під час свого нещодавнього візиту до США говорив із Президентом Джозефом Байденом про запуск спільних оборонних проєктів, які матимуть значення для безпеки всієї Європи.

«Ми зацікавлені у спільному з вами виробництві всього спектра зброї, необхідної для сучасної війни. І гармати, і бронетехніка, і безпілотники. Ремонт та обслуговування техніки. Безпека на землі, у небі й на морі. Україна не прагне тільки залежати від партнерів – Україна прагне й реально може стати донором безпеки для всіх наших сусідів, коли зможе гарантувати захист собі. Ми справді це можемо», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який виступив на конференції наживо, нагадав, як Javelin палили російські танкові колони на підступах до Києва, як комплекси Patriot створили надійний щит над українськими містами від російських ракет, як HIMARS та ATACMS знищують стратегічно важливі цілі противника.

«На жаль, я не маю змоги згадати про кожен зразок зброї та обладнання, які допомагають нам у війні з російською тиранією. Але я запевняю вас: українські Сили оборони використовують їх максимально ефективно», – зазначив він.

Андрій Єрмак наголосив, що українці не зупиняться, поки не звільнять усі захоплені Росією території.

«Водночас повинен зазначити: маючи такого агресивного сусіда, як Росія, Україна не може й не буде повністю залежати від закордонних провайдерів військової допомоги. Ми мусимо самі дбати про власну обороноздатність. До того ж нашим зброярам теж є чим пишатися», – розповів він.

Керівник Офісу Президента додав, що українська оборонна промисловість сьогодні тримається на молодих людях, які не бояться нового й доволі часто виготовляють прототипи просто в гаражах, а потім успішно масштабують виробництво.

«Україні потрібна локалізація випуску сучасних озброєнь, щоб успішно воювати. Європі потрібне посилення можливостей для стримування агресора. Сполученим Штатам потрібна більша індустріальна потужність, щоб залишатися флагманом світової демократії. Ми приїхали сюди з дуже конкретною метою – налагодити співпрацю. Насамперед ідеться про снаряди, системи ППО та далекобійні ракети. У нас кажуть: добро має бути з кулаками. Та для того, щоб зупинити новітню вісь зла, кулаків, на жаль, замало», – наголосив Андрій Єрмак.

Від України на заході також виступили Руслан Стефанчук, Рустем Умєров та Олександр Камишін.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо під час виступу на конференції оборонних індустрій відзначила важливість підтримки обороноздатності України, зокрема шляхом подальшого постачання техніки й тренування українських військових.

«Ваша боротьба – це наша боротьба. Ваш успіх на полі бою має вирішальне значення не лише для вас, а й для безпеки Європи», – сказала вона.

Міністр оборони США Ллойд Остін зі свого боку наголосив, що сьогодні Сполучені Штати разом зі своїми союзниками й партнерами мають продовжувати працювати над допомогою Україні, щоб дати силу Українській державі відбити російське вторгнення та протистояти потенційній російській агресії в майбутньому.

«Ми вже інвестували близько 27 мільярдів доларів у виробництво критично важливих засобів для України, включно із системами ППО, боєприпасами, військовою технікою тощо. І я сподіваюся, що Конгрес невдовзі схвалить президентський запит щодо національної безпеки, який спрямує додаткові 50 мільярдів доларів у американське виробництво», – зазначив Ллойд Остін.

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер зауважила, що одним із ключових елементів безпекової допомоги з боку Сполучених Штатів є економічна підтримка України.

«Ми маємо працювати разом з українцями, щоб прискорити реформи, підтримати розвиток ключової інфраструктури, необхідної для стимулювання економічного зростання та збільшення експорту», – сказала спецпредставниця.

На думку Пенні Пріцкер, потрібно обов’язково врахувати український промисловий потенціал, особливо в таких секторах, як сільське господарство, ІТ, енергетика, транспорт і логістика, а також оборонне виробництво.

Вона переконана, що майбутнє України – це стійка, цифровізована, конкурентоспроможна європейська держава, яка здатна захистити себе й має потужну оборонну промисловість.

Українсько-американська конференція оборонних індустрій відбувається у Вашингтоні 5–6 грудня за підтримки Міністерства оборони США, Державного департаменту та Міністерства торгівлі Сполучених Штатів. Представники американських та українських компаній і урядових інституцій обговорюють можливості співпраці та зміцнення оборонної промисловості України. Цей захід стане сигналом офіційної підтримки США промислової співпраці на високому рівні для розбудови промисловості України, що сприятиме довгостроковій підтримці та переоснащенню Збройних Сил України.