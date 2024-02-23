Демократії не мають самоусуватися з історичного процесу захисту всіх цінностей, які визначили наш сучасний світ – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Зараз – у Львові, робочий день. Спочатку була зустріч із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, потім – зустріч з американськими сенаторами – делегація на чолі з Чаком Шумером. Хороші перемовини і ще один корисний день для України.

Підписали з Метте безпекову угоду Україна – Данія. Це вже четверта така домовленість. Уже є угоди з Великою Британією, Німеччиною та Францією. Данія – перша серед країн поза межами «Групи семи», і угода значна. Як це вже стало зразком, маємо чітку фіксацію оборонної підтримки на цей рік – мільярд вісімсот мільйонів євро. Угода буде діяти протягом десяти років, тож щороку буде відповідний обсяг співпраці, зокрема саме оборонної.

Звичайно, є й увесь комплекс потрібних політичних і дипломатичних пунктів угоди, які фіксують наші принципові речі. Посилення тиску на Росію, максимальна взаємодія з Данією, підтримка нашого руху в Євросоюз і НАТО – все те, що зміцнює нас. Метте, іще раз дякую тобі!

Разом працюємо і в галузі спільних оборонних виробництв. Конкретні речі ми обговорили сьогодні. Наші команди домовилися про проведення двостороннього форуму оборонних індустрій, а також інвестиційного форуму. Тобто відносини справді на висоті. Говорили сьогодні, до речі, і про конкретні терміни, коли в українському небі з’являться F-16, із якими Данія дуже, дуже допомогла.

На зустрічі з делегацією американського Сенату передусім подякував за позитивне голосування щодо пакета підтримки нашої держави, наших воїнів. Цей пакет – не рядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту і з погляду його змісту, і з погляду того, який сигнал дає світу підтримка чи непідтримка цього пакета. Демократії не мають самоусуватися з історичного процесу – з процесу захисту всіх тих цінностей, які визначили наш сучасний світ.

Я поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою зараз – про прямий зв’язок між тим, яку зброю мають наші воїни, і тим, якого результату досягає наш спільний ворог. Достатність артилерії, достатність далекобійності – це ключові речі для нас, для наших Сил оборони. І, звичайно, дуже активно працюємо, щоб уже в цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати в небі поблизу фронту, а також над проєктами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети.

І готуємося зараз до продовження надзвичайно активної нашої міжнародної роботи найближчими тижнями. Будуть і нові домовленості, які посилять наших воїнів, захист наших міст, позиції нашої держави.

Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає нас, Україну, наших людей, наші принципи – абсолютно справедливі принципи.

Ніхто у світі не має права знищувати незалежні нації. Ніхто. І ми не дамо Росії знищити Україну.

Я дякую тобі, Львове, за цей день!

Слава Україні!