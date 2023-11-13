Демократії світу довели свою здатність об'єднуватися й протистояти тиранії – виступ керівника Офісу Президента України в Hudson Institute на тему The Decisive Moment for Ukraine

Шановні пані та панове, дорогі друзі!

Насамперед я хотів би подякувати вам за можливість виступити тут. Це велика честь і задоволення – виступити перед спільнотою, яка була опорою демократії та свободи з часів найгарячіших днів Холодної війни.

Це місце було створене, щоб «міркувати про неймовірне» заради кращого та безпечнішого майбутнього. І сьогодні принцип «мислити про неможливе» Германа Кана здається актуальнішим, ніж будь-коли. Це те, що нам усім доводиться робити: уявляти неможливе, щоб зробити його реальністю.

Усі 628 днів, що триває повномасштабне російське вторгнення, українці доводили, що неможливе лише те, що поки не зроблене.

Здавалося неможливим зупинити вторгнення російських сил. Здавалося неможливим упровадити комплексні санкції проти країни-агресора. Встояти перед терором і шантажем ядерної держави теж здавалося неможливим. Як і нав’язати їй свій порядок денний. Та Україна тримається. Захищається. Живе. Ми вже звільнили половину захоплених територій. Ми розвіяли міф про «другу армію світу». Тепер це «друга армія в Україні».

Це стало можливим, бо ми не самі. Америка знову проявила своє лідерство. Підтвердила статус світоча свободи. Першою прийшла на допомогу нації, що бореться проти тиранії. Українці безмежно вдячні американському народу, Конгресу та Президенту Байдену за це.

Та ваша допомога – не благодійність. Це інвестиція у безпечніший світ.

Спільними зусиллями ми створили нову геополітичну реальність. Стійкість України в захисті свободи та ціннісний вибір наших союзників на чолі зі США викликали тектонічні зсуви. Демократії світу довели свою здатність об'єднуватися й протистояти тиранії. Міць українського народу, відвага наших захисників та спільні зусилля наших союзників зірвали російський бліцкриг.

Та через два роки від початку повномасштабної війни Росія все ще не здолана. Ба більше, серед потоку фейкових повідомлень, що виходять із Москви, є одне безперечно правдиве: вони не збираються зупинятися. Вони сподіваються перечекати єдність демократій. Вони розуміють, що їхній успіх залежить від того, чи Захід надасть перевагу realpolitik перед політикою, заснованою на цінностях.

З цією метою Москва відроджує вісь зла. Зазначмо: вони робили це задовго до того, як Президент Буш упровадив цей термін. Десятиліттями вони формували коаліцію автократичних режимів, маргінальних рухів і терористичних організацій. І тепер ця коаліція монстрів з архаїчним світоглядом становить дедалі більшу загрозу для людства.

Відновлення статусу наддержави стало справжньою ідеєю фікс Кремля. Російське керівництво прагне реваншу за Холодну війну та постійно вдається до її практик.

У сучасному світі, який ґрунтується на партнерстві та консенсусі інтересів, Росія не має конкурентних переваг. Їхній єдиний шанс – створити ситуацію, де різниця між миром і війною стає ілюзорною. Вони докладають до цього максимум зусиль. Ми бачимо, що відбувається на Близькому Сході. Ми знаємо, що полум'я конфлікту роздмухують на Балканах. Ми були свідками спроб запалити Сахель. Точки нестабільності виникатимуть по всьому світу, допоки Україна не переможе. Тож це не лише наш стратегічний інтерес. Це інтерес Сполучених Штатів.

Нинішня Росія – це держава, створена для конфронтації. Це означає одне: ми не можемо дозволити собі втому. Жоден із нас. Україна вистоїть і переможе – вистоїть і переможе порядок, побудований на правилах. Як сказав Рональд Рейган, ми прийшли до часу вибору. Далі «або вгору, до свободи, права й порядку, або вниз, до тоталітаризму».

Вибір України очевидний. Ми рішуче віддані відновленню суверенітету України на всій її міжнародно визнаній території. Попри все Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває. Ми знаємо, як досягти перемоги. У Президента Зеленського є чіткий план. Серед пріоритетів він визначає розвиток нашого ОПК й розгортання власного виробництва озброєнь.

Та це буде згодом. Тим часом ми потребуємо озброєнь просто зараз. Росія все ще має перевагу в повітрі. Вона все ще може виробляти ракети, обходячи санкції. Не кажучи вже про іранські дрони та північнокорейські снаряди. Тому потрібно більше обмежень проти них. І особливо потрібні системи ППО. Я скажу вам правду: ця зима для нас теж буде важкою. Вони знову вдадуться до спроб терору проти наших громадян, атакуючи енергетичні мережі та інфраструктуру. Та посилення ППО стане запорукою відновлення. Для відбудови Україні потрібна надійна парасолька. Її зміцнення, зокрема, дасть нам змогу запустити один з аеропортів в Україні. Ми з партнерами вже працюємо над цим.

Це ознака того, що перелом у війні намітився. І наступний рік стане в ній вирішальним.

Дозвольте вас запевнити: ми здатні відзвітувати за кожну одиницю з оборонних поставок, які отримуємо. Прозорість має значення. І ми цілковито це усвідомлюємо. Президент Зеленський і наша команда застосовують цей принцип усюди. Україна успішно реформується навіть у час війни. Рекомендація Європейської комісії щодо початку переговорів про приєднання є чітким підтвердженням цього. Міф про найкорумпованішу країну у Європі офіційно розвіяний. Міф про заморожену трансформацію розвіяний. Міф про занепад демократії також розвіяний.

Звісно, проводити реформи під час війни надзвичайно складно. Відверто кажучи, і те, й інше коштує шалено дорого. Але чому б не змусити Росію платити за оборону України? Відновлення матиме мало сенсу, якщо ми не переможемо.

Ми прагнемо миру. Але не будь-якого миру. У нашому випадку завершення війни через компроміс – це не що інше, як пауза. Україна не повторюватиме помилки Мінська. І я вірю, що єдиний правильний Нормандський формат це той, який описав Рональд Рейган: «Ми пов’язані реальністю. Сила союзників Америки важлива для Сполучених Штатів, а безпекові гарантії Сполучених Штатів є важливими для тривалої свободи європейських демократій».

Мої співвітчизники надзвичайно вдячні Сполученим Штатам за те, що сьогодні ви йдете цим шляхом. І я сподіваюся, що Америка відіграватиме провідну роль у заповненні меж безпекових зобов'язань, встановлених у Вільнюській декларації G7.

Безпека в усіх її формах – від ядерної до продовольчої та екологічної – є одним із трьох стовпів Формули миру Президента Зеленського, яка, я впевнений, підходить для глобального застосування. Два інші стовпи – це справедливість і гуманність. Відновлення цілісності України – це справедливо. Покарання агресора – це справедливо. Примусити його платити – це справедливо. Щодо гуманності, то ми мусимо повернути всіх заручників, яких утримують росіяни, – як військовополонених, так і цивільних осіб. Але передусім нам потрібно повернути українських дітей. Десятки тисяч із них були викрадені. Ми працюємо над усіма цими напрямами разом із нашими міжнародними партнерами.

Усі ці потоки об'єднуються в те, що, я вірю, незабаром стане планом дій для втілення Формули миру. Я певен, що Формула може стати універсальним алгоритмом для подолання конфліктів. Вперше в історії вона відкриває можливість лідерства всім відповідальним країнам, які шанують міжнародне право.

Так, Формула – українська. Але план дій із її реалізації буде нашим спільним. Формула – це та платформа, яка просуває мир і діалог. Сьогодні над її імплементацією працюють уже понад 80 країн. І дуже важливо, що серед них дедалі більше держав Глобального Півдня. Ми буквально об'єднуємо світ. Та ця «коаліція згодних» не могла б відбутися без участі Америки.

Ми провели вже три зустрічі радників із питань безпеки щодо створення плану дій з імплементації Формули миру. На першій були представлені 15 країн і організацій. На другій – уже 42. На останній – 66. Для нас це добрий знак. Мир потребує співавторів. І коли їх набереться критична маса, Росії доведеться підкоритися.

Хочу наголосити, саме наш спільний план дій дасть змогу повернути порядок, заснований на правилах. Від цього виграє світ. Від цього виграє Україна. Від цього виграє Америка. Ба більше, це забезпечить її роль як глобальної сили добра. Для втілення цього плану потрібне ефективне й рішуче лідерство. Лідерство, що покладе край агресії.

У своїх знаменитих Чотирнадцяти пунктах Вудро Вільсон твердив: «Ми не можемо бути розділені в питаннях інтересів або розділені в цілях. Ми стоїмо разом до кінця». Так само, як століття тому, рішучість і єдність дали нам унікальну можливість змінити світ. Тож зробімо це.

Дуже дякую!

Слава Україні!